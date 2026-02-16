El Consell assegura que tindrà reconstruïdes totes les infraestructures danyades per la dana abans d’estiu
El vicepresident tercer fixa les infraestructures hidràuliques com a “prioritat” de la comissió mixta amb el Govern que es reunirà dimecres
La Generalitat posa deures al Govern central davant de la constitució de la comissió mixta per a la reconstrucció després de la dana: l’execució de les obres hidràuliques. És la “prioritat”, ha expressat el vicepresident tercer i responsable de la reconstrucció del Consell, Vicente Martínez Mus, a 48 hores de la primera reunió entre els tres nivells administratius en el castell de Riba-roja de Túria: l’autonòmica, l’estatal i la setantena d’ajuntaments que en formen part i a la qual el Consell vol arribar amb una fita en el calendari: acabar totes les obres locals de reconstrucció abans d’estiu.
“La prioritat per a mi és l’execució d’obres hidràuliques, és el que hauríem d’haver fet primer”, ha assenyalat el també conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Transports, un carrusel de responsabilitats que s’ha mostrat també entre el públic assistent al Fòrum Europa en l’Hotel Las Arenas, amb pràcticament tot el Ple del Consell present, inclòs el president, Juanfran Pérez Llorca; diversos alcaldes, entre ells, la de València, els presidents de les diputacions o els responsables de les autoritats portuàries.
Mus ha posat deures a 48 hores que es constituïsca un organisme que, ha lamentat, començarà les seues reunions 400 dies després de donar-se la catàstrofe, una cosa que ha contrastat amb l’actuació a La Palma, a on esta es va aprovar nou dies després. “És una cosa incomprensible i inadmissible”, ha indicat Mus, que, malgrat això, ha indicat que l’Administració autonòmica posarà tot el que estiga al seu abast perquè hi haja un resultat positiu.
No obstant això, una cosa són les intencions i una altra el que acabe ocorrent. En este sentit, Mus ha admés que la seua sensació és que no pot ser “optimista” davant de la constitució d’este organisme. “Hem tardat massa, en algun moment es va ridiculitzar eixa petició, però hi anem amb totes les ganes de col·laborar”, ha expressat el dirigent autonòmic després de reivindicar la labor del Consell des de la catàstrofe del 29 d’octubre.
Abans d’estiu
Tant és així que el vicepresident tercer ha assegurat que la Generalitat arribarà a la cita amb quasi els deures fets pel que fa a la reconstrucció. De fet, ha indicat que, abans d’estiu, l’Administració autonòmica haurà acabat totes les obres de reconstrucció d’infraestructures pendents, la majoria de caràcter local que els ajuntaments no havien pogut acabar. A això se suma que en juliol Mus preveu que s’hagen posat en marxa totes les mesures del Pla Endavant.
Però més que per a exhibir assoliments, la comissió mixta serà un punt per a reclamar actuacions. En este sentit, Mus ha indicat que un dels punts que posarà sobre la taula és la falta de planificació en la reconstrucció de les instal·lacions municipals per a les quals el Govern va transferir 1.700 milions fa quasi un any, però que només tenen un 5 % d’execució. “Eixe mecanisme no només ha col·lapsat els ajuntaments, sinó que manté una via ordinària de contractació, i això suposa un fre a la reconstrucció. És inadmissible”, ha indicat.
