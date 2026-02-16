La Copa del Rei de bàsquet torna a València després de 20 anys d’espera
La ciutat de València, que ja va acollir la Copa del Rei en 1999 i 2003, estrenarà el Roig Arena, un pavelló impulsat per Juan Roig, màxim accionista del València Basket
A. C.
València acollirà des d’este dijous per quarta vegada la final o la fase final de la Copa del Rei de bàsquet i, en esta ocasió, estrenarà com a seu el Roig Arena, una instal·lació amb capacitat per a 15.600 espectadors en “mode bàsquet”, inaugurada fa sis mesos.
En 1973, Paterna, una localitat a escassos deu quilòmetres de València capital, va acollir la final de la Copa. Va ser el 31 de maig de 1973 i el Reial Madrid i l’Estudiantes es van enfrontar en el pavelló de La Salle, a on l’equip que dirigia Pedro Ferrándiz es va imposar 126-87 al col·legial. Aquell era un dels primers pavellons en la província de València i eixe partit va ser la seua inauguració oficial.
La Copa no va tornar fins 26 anys després. En 1983 havia nascut l’acb i en 1996 s’havia establit l’actual format coper de fase final amb els set millors classificats al final de la primera volta i l’amfitrió, si hi ha club en la ciutat.
Amfitrions després de guanyar la Copa
Després de guanyar la Copa del Rei de 1998 a Valladolid el llavors Pamesa València, la competició va tornar a València per a disputar la seua edició de 1999 en el pavelló municipal de la Fonteta. Quatre anys més tard, en 2003, la històrica instal·lació va tornar a acollir un torneig que, des de llavors, ha tardat més de dos dècades a tornar.
Ho farà ara a un escenari nou, el Roig Arena, que és la nova casa del València Basket des que este estiu va deixar la Fonteta. Impulsada i costejada per l’empresari i màxim accionista del club taronja, Juan Roig, la instal·lació ha costat 365 milions dins d’un projecte de 400 milions. A més, l’acord entre l’acb i la Generalitat preveu que la Copa torne d’ací a un any, en el que serà el quint torneig celebrat a València.
