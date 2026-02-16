CSIC modela amb intel·ligència artificial la fermentació del vi
El procés depén ara del coneixement empíric de l’enòleg i manca de les ferramentes avançades que vol aportar este projecte
El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), per mitjà de l’Institut d’Investigacions Marines (IIM, Vigo) i l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA) de València, ha iniciat un projecte que permetrà predir, monitorar i optimitzar el procés de fermentació del vi en temps real. No és un treball menor, perquè, en la formació d’estos caldos, intervé una infinitat de microorganismes vius, i calibrar el seu desenrotllament i la seua incidència en la qualitat del producte és un factor clau en la viticultura.
La iniciativa “Vinificació de precisió mitjançant el desenrotllament d’una rèplica digital basada en models híbrids i sensors intel·ligents (Vinprecise)” combinarà models computacionals híbrids, ferramentes d’intel·ligència artificial (IA) i sensors intel·ligents amb l’objectiu d’avançar cap a una vinificació més precisa, sostenible i competitiva, segons va informar el CSIC en un comunicat. La investigació compta amb la participació de la Universitat de Saragossa i les empreses Bodegas Ramón Bilbao, Bodegas Roda, Instalación y Control de Energía y Fluidos (Inconef) i Lallemand Bio.
Finançament
Vinprecise és finançat amb 858.000 euros per l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) en el marc del Pla estatal d’investigació científica i tècnica i d’innovació 2024-2027, dirigit a fomentar la col·laboració publicoprivada en una fase de transferència de coneixement pròxima als processos productius i al mercat.
Una de les investigadores principals del projecte, Amparo Querol, de IATA, assenyala que el sector vitivinícola s’enfronta a importants reptes derivats del canvi climàtic, la competència en els mercats internacionals i la necessitat de millorar la sostenibilitat i l’eficiència dels seus processos productius. En este context, explica, la fermentació vínica, una etapa clau en l’elaboració del vi, “continua depenent en gran manera del coneixement empíric de l’enòleg i manca, en molts casos, de ferramentes avançades de monitoratge i optimització en temps real”.
Desafiaments
Per a donar resposta a estos desafiaments, l’esmentat projecte proposa el desenrotllament d’una rèplica digital que permeta predir, monitorar i optimitzar el procés de fermentació en temps real, integrant dades procedents de sensors intel·ligents amb models computacionals i algoritmes d’IA. La rèplica digital que es desenrotllarà en el marc del projecte planteja avanços disruptius en quatre eixos fonamentals, afig la investigadora.
Així, permetrà el desenrotllament del primer model predictiu del perfil aromàtic del vi, integrant variables com el llevat, la composició del most i la suplementació nutricional industrial. L’equip de treball desenrotllarà, a més, una xarxa sensora intel·ligent, que combinarà tecnologies com espectroscòpia NIR i nas electrònic, per al monitoratge en temps real de compostos clau durant la fermentació.
Metabolisme
“La idea ara és intentar entendre amb més detall el metabolisme dels llevats i aprofitar com gestionen el carboni i el nitrogen durant els processos de fermentació. L’aproximació és nova perquè combinem els models que ja teníem, basats en el coneixement fonamental de la física, la química i la biologia que hi ha darrere del procés, amb ferramentes pròpies de la intel·ligència artificial per a obtindre models híbrids que, en principi, tenen millors capacitats”, resumix la també investigadora principal, Eva Balsa.
Els resultats computacionals obtinguts pels investigadors de l’IIM es validaran després en la planta experimental de València per a poder traslladar-los en algun moment a la indústria.
