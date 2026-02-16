Pilar Bernabé, delegada del Govern: “A Alzira hi ha jóvens que fan cua per una vivenda mentres a Alacant feien tripijocs”
La dirigent socialista carrega contra “la perversió” del model del PP: “Van modificar la llei perquè les empreses privades pogueren construir vivenda pública al doble de preu”
La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha aprofitat la seua visita a Alzira, amb motiu de l’obertura de la Setmana de l’Economia, per a reclamar el cessament de l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, per l’escàndol de les vivendes de protecció pública.
Bernabé ha instat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a prendre cartes en l’assumpte en la primera sessió de control a la qual s’enfronta en les Corts des que va assumir el càrrec. “Espere que el senyor Pérez Llorca anuncie que el senyor Barcala ha de plegar de tots els seus càrrecs; si no ho fa, està perpetuant una manera d’entendre la política a la Comunitat lligada a la corrupció”, ha manifestat.
La dirigent socialista ha vinculat les adjudicacions del residencial Les Naus, a Alacant, a persones vinculades al consistori amb una de les imatges que ha deixat el cap de setmana: jóvens que fan cua a Alzira per a poder aspirar a alguna de les 123 vivendes de promoció pública (VPP) que un empresari valencià impulsa en la plaça de Cartonatges Suñer.
“Ens trobem en un moment en el qual la vivenda està sent un dels principals problemes de la societat. En esta ciutat estem veient jóvens fer cua per a poder accedir a una vivenda de protecció pública”, ha expressat Bernabé, que ha continuat: “Deixen ja de fer negoci amb la vivenda, o més ben dit, de fer tripijocs per a col·legues”.
En paraules de la delegada del Govern, estes imatges són provocades per la “perversió del model del Partit Popular a la Comunitat Valenciana en matèria de vivenda”. “Van modificar la llei perquè les empreses privades pogueren construir vivenda pública al doble de preu que construïx l’Administració”, ha lamentat Bernabé.
