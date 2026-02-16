Baròmetre de febrer
El PSOE augmenta el seu avantatge a quasi 10 punts sobre el PP, mentres Vox creix i Sumar baixa, segons el CIS
El Centre d’Investigacions Sociològiques publica el seu baròmetre de febrer, el primer després de l’accident d’Adamuz i les eleccions a Aragó
Servimedia
El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) manté el PSOE com a vencedor d’unes eleccions generals si se celebraren ara amb un 32,6 % d’estimació de vot, la qual cosa suposa 0,9 punts més que en gener. El PP cau del 23 % al 22,9 % i se situa a 9,7 punts dels socialistes, un punt més que en el baròmetre anterior.
Així es desprén de l’últim estudi publicat este dilluns per l’organisme que dirigix José Félix Tezanos, corresponent al mes de febrer, el qual assenyala que el PSOE manté la senda de creixement que va començar en desembre, quan va caure fins al 31,4 %. Esta xifra destaca especialment després dels últims resultats dels socialistes en els comicis autonòmics d’Extremadura i Aragó. No obstant això, este últim sondeig es va elaborar abans de les eleccions aragoneses.
Este baròmetre també assenyala que Vox millora els seus resultats i passa del 17,7 % al 18,9 % (1,2 punts més). Per contra, Sumar, en ple procés de refundació, perd suports i cau del 7,2 % de gener al 7 % d’este últim sondeig. Per la seua banda, Podem puja i passa del 3,5 % al 3,9 %.
Després de la formació de Ione Belarra se situa ERC, que també perd una mica de força en l’últim mes i passa del 2,6 % al 2,5 %. Just després en la taula se situaria ara Se Acabó la Fiesta, partit liderat per Alvise Pérez i que se situaria amb el 2,4 % dels vots, la qual cosa representa 0,6 punts més, fins a situar-se en el percentatge que ja va aconseguir en desembre.
Bildu, mentres, perdria 0,5 punts, al passar de l’1,5 % a l’1 % de les paperetes. Després dels d’Arnaldo Otegi quedaria Junts, que millora lleugerament les xifres de gener al guanyar 0,2 punts i quedar-se amb l’1,2 % d’estimació de vot.
En les últimes posicions de la taula, el CIS col·loca el PNB amb el 0,8 % (0,2 punts menys), el mateix percentatge que aconseguiria el BNG, partit que perd només 0,1 punts respecte al baròmetre de gener. Coalició Canària, per la seua banda, obté un 0,1 % (0,2 punts menys) i UPN manté el 0,1 % del mes passat.
Este últim baròmetre del CIS es va realitzar entre el 2 i el 6 de febrer, amb 4.027 enquestes realitzades en 1.180 municipis i 50 províncies espanyoles, amb un marge d’error de ±1,6% per al conjunt de la mostra.
