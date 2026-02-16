El vent continua provocant retards en Rodalies
Una incidència en la C1 obliga a circular per via única entre Silla i Sollana
Encara que el temporal està arribant a la seua fi, els avisos grocs per vent seguixen actius en part de la província de València i les fortes ratxes que encara es registren en alguns punts estan provocant retards i incidències en la xarxa de Rodalies de València.
Tal com informa Rodalies, la línia C1 és la més afectada este matí pels efectes del vent. De fet, durant les primeres hores del dia s’ha circulat per via única entre Silla i Sollana, i s’han produït retards en els dos sentits de la circulació. Els tècnics han aconseguit solucionar la incidència que afectava este tram de línia i ja comencen a reprendre’s els servicis amb normalitat.
Retards de 15 minuts
Coincidint amb plena hora punta, alguns trens han patit retards de fins a 15 minuts. Un dels trens amb eixida prevista des de Gandia a les 8:05 hores amb destinació València ha registrat 15 minuts de retard, tal com informen des de Rodalies.
