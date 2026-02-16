Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El vent continua provocant retards en Rodalies

Una incidència en la C1 obliga a circular per via única entre Silla i Sollana

Obres del canal d’accés al sud de València, que beneficiaran l’alta velocitat i Rodalies

Obres del canal d’accés al sud de València, que beneficiaran l’alta velocitat i Rodalies / José Manuel López

Redacción Levante-EMV

Encara que el temporal està arribant a la seua fi, els avisos grocs per vent seguixen actius en part de la província de València i les fortes ratxes que encara es registren en alguns punts estan provocant retards i incidències en la xarxa de Rodalies de València.

Tal com informa Rodalies, la línia C1 és la més afectada este matí pels efectes del vent. De fet, durant les primeres hores del dia s’ha circulat per via única entre Silla i Sollana, i s’han produït retards en els dos sentits de la circulació. Els tècnics han aconseguit solucionar la incidència que afectava este tram de línia i ja comencen a reprendre’s els servicis amb normalitat.

Retards de 15 minuts

Coincidint amb plena hora punta, alguns trens han patit retards de fins a 15 minuts. Un dels trens amb eixida prevista des de Gandia a les 8:05 hores amb destinació València ha registrat 15 minuts de retard, tal com informen des de Rodalies.

