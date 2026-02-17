Antella registra de matinada un sisme de 2,4 graus de magnitud
Es tracta del primer tremolor de l’any a la Ribera Alta de més d’1,5 graus
Rafa Jover
El municipi d’Antella ha registrat, esta passada matinada, un sisme de 2,4 graus de magnitud en l’escala de Richter, segons ha informat l’Institut Geogràfic Nacional.
El moviment sísmic ha tingut lloc a les 6:05 hores d’esta matinada en el sud-est del terme municipal d’Antella, amb epicentre a dos quilòmetres de profunditat, i en una zona compresa entre el nucli urbà i el llit del Xúquer.
Este sisme és el primer que es registra enguany en la comarca de la Ribera Alta i el quint en la província de València superior a 1,5 graus de magnitud. Els anteriors van tindre lloc en el litoral de Cullera (11 gener), Moixent (12 gener), la Font de la Figuera (20 gener) i Enguera (8 febrer).
Com a curiositat, Antella ja va registrar un xicotet sisme el mateix dia que hui en 2025, amb una magnitud d’1,6 graus. Els altres sismes registrats en el terme municipal d’Antella en 2025 van tindre lloc el 17 de gener, el 10, 18 i 21 d’agost.
