Antifrau investiga l’Ajuntament de València per la permuta de quatre solars a canvi de 86 vivendes
L’organisme autonòmic actua després d’una denúncia del PSOE en la qual atribuïxen al Govern de PP i Vox desfer-se de quatre parcel·les a on es podrien construir 400 pisos protegits. Els socialistes consideren injustificada la pèrdua de patrimoni i acusen Catalá de fomentar l’“especulació”
L’Agència Valenciana Antifrau està investigant l’Ajuntament de València per la permuta de quatre solars públics per a l’adquisició d’un edifici de 86 vivendes en la Font de Sant Lluís. L’ens autonòmic observa “indicis de versemblança” en la denúncia presentada pel Grup Municipal Socialista sobre una operació justificada des del Govern de PP i Vox per l’“escassetat de vivendes” a València.
L’abril de 2025, la regidora socialista Elisa Valía va anunciar que el seu grup havia portat a Antifrau la “renúncia” de l’alcaldessa, María José Catalá, “a construir 400 vivendes de protecció pública a través d’una operació de permuta que només beneficia als qui veuen la vivenda com un negoci i no com un dret”.
Les quatre parcel·les situades en el sector de Font de Sant Lluís, districte de Quatre Carreres, sumen 2.813 metres quadrats de sòl i més de 42.000 metres de sostre, amb un valor total de 15,6 milions. Al procés de permuta es va presentar una única empresa, Grupo Lobe, que va entregar a canvi un edifici de 86 vivendes en la mateixa zona. Segons l’Ajuntament, este bloc edificat en un sòl de 694 metres quadrats es destinarà al lloguer assequible.
“La llei establix que la permuta de béns patrimonials ha de fer-se en condicions molt determinades i ha de justificar-se la necessitat i la conveniència”, va assenyalar Valía quan va anunciar la seua denúncia. “Es tracta d’una operació especulativa que va contra el patrimoni de València i contra el dret a accedir a la vivenda de famílies i persones amb dificultats”, va dir la regidora llavors.
En el seu escrit, Antifrau requerix a l’Ajuntament la informació relativa a les quatre parcel·les permutades i un informe de tècnic competent de l’estat de tramitació del projecte de participació del sector de la Font de Sant Lluís, en el qual s’indiquen les modificacions que s’hagen produït i les dates d’aprovació i/o publicació de cada una de les fases.
Després de rebre la documentació per part del consistori, l’organisme autonòmic estima que sí que és procedent l’inici d’actuacions d’investigació sobre les presumptes irregularitats en la permuta sobre la base de les seues competències per a perseguir la corrupció, el frau, les irregularitats administratives i les conductes i activitats reprotxables per ser contràries a l’eficàcia, l’ètica pública o el bon govern. L’escrit no entra al detall dels fets investigats, és a dir, si l’Ajuntament es va desprendre del sòl municipal sense justificar degudament la permuta i va afavorir una constructora que alçarà 400 vivendes a canvi d’entregar-ne 86.
39 pisos amb reservats
No és la primera vegada que les permutes amenacen de tacar la política de vivenda municipal. El novembre de 2025, Levante-EMV va contar que l’Ajuntament havia adquirit un edifici a Patraix que ja tenia els 39 pisos reservats. Ho va fer a canvi de quatre parcel·les municipals per a la construcció de 200 vivendes de protecció pública que desenrotllaran promotors privats. I les 39 famílies amb la seua reserva de pis es van quedar sense poder accedir a estos després que la constructora Dominio decidira cancel·lar el preacord a l’espera d’un negoci millor.
Sobre les operacions de permutes, englobades en el Pla + Vivenda del Govern municipal de PP i Vox, els socialistes fa temps que recelen. Ahir mateix, la secretària general dels socialistes a València, Pilar Bernabé, va criticar la “perversió del model de vivenda del PP” després de l’escàndol de les vivendes protegides d’Alacant que han anat a parar a mans de càrrecs i familiars del Partit Popular i les permutes de sòl municipal per a 650 vivendes públiques “que María José Catalá ha entregat als promotors”.
“Les empreses cobren el doble per la VPP”
Bernabé va lamentar que totes les mesures que està prenent el PP a la Comunitat Valenciana des de fa dos anys i mig tenen com a objectiu “afavorir que les empreses acaben cobrant el doble a aquelles persones que volen accedir a una vivenda de protecció pública”. Per això, va assenyalar, “van modificar la llei autonòmica, perquè les empreses privades pogueren construir vivenda de protecció pública al doble de preu que la vivenda que construïxen les administracions”.
En este sentit, la delegada del Govern va recordar que “Catalá va activar, després d’este canvi legislatiu que permetia a les promotores duplicar el cost de la vivenda pública així com ampliar el límit màxim de renda dels aspirants, dos permutes per a entregar sòl municipal a on estaven previstes 650 vivendes públiques als promotors”. De totes estes, va expressar, “550 seran adjudicades amb el mateix modus operandi que l’edifici d’Alacant a on ha esclatat l’escàndol. És a dir, que seran les promotores les que determinen a qui se’ls adjudicarà les vivendes, en lloc d’aportar-les al parc públic perquè s’entreguen per orde als sol·licitants inscrits en el registre municipal”.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’alcaldessa de Llaurí assumix l’acta de diputada en el Congrés
- Els cines Yelmo lamenten “el malentés operatiu” i s’oferixen a atendre l’alumnat de l’IES Benicalap
- Mor als 82 anys l’empresari valencià Pascual Martí
- “Si continua així, la RACV està abocada a l’extinció i no volem ser còmplices de la seua gradual decadència”
- Dia de dol a Xàbia pels dos veïns morts en l’incendi en la finca del nucli de l’Arenal
- Detinguts a Castelló tres neonazis de Núcleo Nacional per delicte d’odi contra musulmans
- Milers d’arxius danyats per la dana tornen rescatats a Aldaia: “Pensàvem que no els recuperaríem”
- L’alcaldia de Benifairó de les Valls canvia de mans