El canvi de Corberán després de la seua pitjor setmana
El tècnic del València CF, discutit per la seua presa de decisions en les segones parts, va començar a guanyar el derbi des de la banqueta amb el seu triple canvi: Guido, Guerra i Sadiq
Andrés García
Carlos Corberán va canviar el rumb del derbi des de la banqueta. El tècnic del València CF, a diferència del que havia passat en les tres derrotes consecutives contra Betis, Athletic i Reial Madrid, va començar a guanyar el partit contra el Llevant UE amb el seu triple canvi. El de Cheste, assenyalat per Mestalla per la seua presa de decisions en les segones parts, va encertar en el Ciutat donant entrada a Guido, Javi Guerra i Umar Sadiq, en detriment de Pepelu, Ugrinic i Hugo Duro. L’equip va guanyar en control en el centre del camp i sobretot en capacitat per a desplegar-se i trobar els futbolistes d’atac sense protagonisme fins passada la primera hora de partit. Així va arribar el gol que va canviar el derbi i el va decantar de costat valencianista.
Corberán va apostar per canviar el doble pivot i va encertar. El València va assegurar la passada, va reduir pèrdues i va guanyar l’orde amb l’entrada de Guido. L’argentí va saber gestionar l’últim tram de partit i governar-lo sobretot des de la seua experiència. També va sumar i molt l’entrada de Javi Guerra. La seua camallada va trencar línies i va canviar el ritme lent del partit. El València va guanyar en verticalitat sense perdre equilibri. No és casualitat que el 0-1 s’originara en les seues botes. Javi va llançar la contra del primer gol en una transició ràpida amb arribada a l’àrea marca de la casa. La millor versió de Guerra. La cirereta va ser l’entrada de Sadiq. El nigerià li va retornar ofici a l’atac tant en els seus moviments com en les seues maniobres de ‘9’ al primer toc i d’esquena a la porteria, com la del 0-1. També va ser una amenaça a l’espai com va demostrar en el 0-2 guanyant-li la partida a Matías Moreno i sentenciant el derbi en el mà a mà amb Mathew Ryan.
El tècnic del València CF no estava trobant la manera de canviar el rumb dels partits en les segones parts. El mateix Corberán va reconéixer en la derrota contra el Betis que “potser vaig fer els canvis quan no tocava perquè l’equip estava bé”. Aquell dia, l’entrenador es va equivocar, com ell mateix va admetre, amb l’entrada d’André Almeida i, sobretot, Baptiste Santamaria a pesar que el mercat d’hivern encara estava obert. També va generar polèmica la seua gestió dels canvis contra l’Athletic en Copa i, per damunt de tot, la substitució de Lucas Beltrán contra el Reial Madrid.
La xiulada per Beltrán
La seua decisió d’asseure l’argentí va provocar les xiulades de Mestalla. Corberán ho va explicar en sala de premsa: “Entenc que la decisió de qualsevol resultat ha d’anar contra l’entrenador i és part de la nostra professió. Igual que les nostres decisions, que algunes vegades seran més comprensibles i d’altres menys. Els canvis tenen a veure amb l’estat físic i amb buscar alternatives. Llevar Beltrán era dur, llevar Hugo Duro era dur, ficar Sadiq era una necessitat i és veritat que l’única alternativa que hi havia era passar Beltrán a ser extrem en eixos moments, però entenc i confie també en altres jugadors, com Ramazani, com també amb Diego López, que també ens podien donar energia per a pujar i baixar la banda”, va explicar.
