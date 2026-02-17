El Consell de Transparència demana auxili després de deixar 500 reclamacions per atendre en 2025
L’òrgan protesta per la situació de bloqueig institucional i la falta de recursos humans davant de l’augment de queixes per l’accés a informació pública, que passa de 28 a 724 en una dècada
La memòria anual del Consell de Transparència de l’any 2025 torna a deixar patent l’estat de “precarietat”, en les seues pròpies paraules, que patix este òrgan encarregat de vetlar pel bon fer de les administracions quant a l’accés a la informació pública. Als sos llançats en els últims anys en cada un dels informes, quan la institució ha tingut la més mínima oportunitat de fer-ho, es posa ara número al constatar que, l’any passat, es van deixar 499 reclamacions pendents de resolució per queixes presentades eixe mateix exercici.
El Consell de Transparència és un dels òrgans que es troba bloquejat enmig del xoc institucional entre PP i PSPV, pendent de renovació com el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura o la Sindicatura de Comptes. Per al pròxim ple es preveu la renovació després de cinc anys i mig amb el mandat prorrogat, des de desembre de 2020, amb canvi de llei entremig, al passar de cinc a tres els seus consellers, que, si han efectuat esta reducció, no ha sigut per pactes en les Corts, sinó per anar dimitint els seus representants.
Eixe bloqueig podria desembossar-se a la força de la majoria absoluta este dijous si hi ha pacte de PP i Vox després que les dos formacions canviaren el mètode d’elecció i reduïren la majoria reforçada de tres quints que fins fa dos anys vetlava els seus nomenaments. En l’últim ple, populars i Vox van donar suport mútuament als seus respectius candidats (Sonia Barriga, professora de la Universitat de València; l’exdiputat de Cs Vicente Fernández i el diputat de Vox en el Congrés Eduardo Luis Ruiz), i, si es repetiren resultats, serien triats definitivament.
En cas de tirar avant, la seua designació suposaria el canvi de la direcció de l’ens, presidit per Ricardo García Macho, i haurà de fer front a la delicada situació de l’organisme, en el qual l’augment de les reclamacions que arriben per a la seua investigació no va correspost amb un increment dels recursos necessaris per a fer-li front.
Ho constata en la memòria de 2025 registrada en les Corts, en la qual l’òrgan assenyala un notable increment de l’activitat des de la seua posada en marxa en 2015. S’ha passat de 28 reclamacions eixe any a 724 expedients rebuts en 2025. Este últim any, de fet, l’activitat s’ha quasi duplicat, al passar de 390 a 724. D’estos, bona part tenen a veure amb el benestar animal, l’ocupació pública o la informació municipal diversa.
Rècord de resolucions
El que també es dispara és el nombre de resolucions adoptades. En només dos anys passa de 244 a 424, el seu rècord. Per posar en context, en 2016 només n’hi hagué 25. D’estos 424 “dictàmens”, més d’un centenar (106) van ser interposats contra els diferents departaments del Consell. La mitat de les queixes van ser estimades (53). En tot cas, l’àmbit municipal copa la majoria de l’activitat.
En paral·lel al creixement de l’activitat, els recursos disponibles s’han estancat. “És totalment insostenible que els membres del Consell Valencià de Transparència continuen encara en funcions i amb dos vocals menys”, assenyala, la qual cosa té entre els seus efectes que “es reduïx el nombre de resolucions dictades i es prolonga el termini de resolució de les reclamacions i les queixes presentades”.
La falta de personal, a més, impedix donar eixida a l’augment de les queixes. A finals de 2015, l’oficina de suport va ser dotada amb tres llocs de treball (i un assessor adscrit a Presidència en 2017), i així continua una dècada després. Els recursos “són manifestament insuficients” i evidencien la “imperiosa necessitat de dotar esta oficina de més personal tècnic i jurídic”, tant per a atendre les noves competències que atribuïx la llei des de 2022 com per a l’augment “exponencial” de reclamacions.
