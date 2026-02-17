Crim violència masclista
Consternació a Castelló: infermeres guarden silenci per Ana Sorribas i exigixen més seguretat en els centres de salut
Desenes de professionals es concentren davant del Col·legi d’Infermeria en l’avinguda del Lledó després de l’assassinat masclista d’una companya
Carmen Tomás
L’avinguda del Lledó de Castelló ha sigut escenari, este dimarts, d’una emotiva concentració en memòria de la infermera Ana Sorribas, víctima de violència de gènere, assassinada este dilluns en el centre de salut de Benicàssim a les mans de la seua exparella. Desenes de professionals de la infermeria s’han reunit enfront del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Castelló, a on han guardat un respectuós minut de silenci que ha finalitzat amb un aplaudiment carregat d’emoció i dolor contingut.
Durant l’acte, la presidenta del Col·legi, Isabel Almodóvar, ha llegit un manifest de condemna rotunda a la violència masclista i ha reclamat més mesures de protecció per al personal sanitari.
“No és un fet aïllat, és una realitat estructural”
“Hui ens reunim amb dolor, indignació i profunda tristesa per a condemnar l’assassinat de la nostra companya infermera”, ha expressat Almodóvar davant dels assistents.
El manifest ha subratllat que este crim “no és un fet aïllat”, sinó que forma part d’una realitat estructural que continua colpejant la societat. Des de 2003 i fins al 17 de febrer de 2026, 1.350 dones han sigut assassinades a Espanya a les mans de les seues parelles o exparelles. Només l’any passat van ser assassinades 48 dones.
En la província de Castelló, 21 dones han sigut assassinades des de 2003. “Però darrere de cada xifra hi ha una vida truncada, una família trencada, filles i fills òrfens”, ha recordat la presidenta, que ha insistit que “la nostra companya no és un número”.
El Col·legi també ha recordat Nicoleta Maria Lupo, infermera assassinada en 2023
Exigixen detectors de metalls en els centres de salut
Més enllà de la condemna per violència masclista, el Col·legi ha posat el focus en la seguretat en els centres sanitaris, ja que el tràgic succés es va produir en l’entorn laboral de la víctima.
“A veure si les institucions ens escolten”, ha reclamat Isabel Almodóvar. “Igual que quan entres a Hisenda o al jutjat passes per un detector, no és normal que una persona puga entrar en un centre de salut tan lliurement amb armes i que ens sentim tan desprotegides”.
La presidenta ha advertit que hui ha sigut un cas de violència de gènere, però “podia haver sigut una agressió més”, i ha alertat de l’increment d’incidents violents en l’àmbit sanitari. “Que ens escolten i que ens sentim un poc més segurs. Ni una més, ni una menys”, ha conclòs.
Suport psicològic i protocol activat
Després del succés, el Col·legi d’Infermeria ha posat en marxa ajuda psicològica especialitzada per als professionals que ho necessiten. A més, l’Hospital General ha activat el seu protocol corresponent.
Des de la institució col·legial han reiterat que qualsevol professional afectat pot sol·licitar suport.
Un problema públic que interpel·la tota la societat
El manifest també ha insistit a desmuntar estereotips sobre la violència masclista. “Cal llevar-nos la idea que només passa en determinats sectors o nivells culturals”, ha assenyalat Almodóvar.
Com a professionals sanitaris, han recordat que la violència de gènere deixa “ferides visibles i invisibles” i que moltes dones acudixen als centres sanitaris “amb dolor, por i silenci”. Per això, han reafirmat el seu compromís amb la detecció precoç, l’atenció integral i l’acompanyament segur de les víctimes.
La concentració ha finalitzat amb una crida a tota la societat de Castelló: “No podem mirar cap a un altre costat. La lluita contra la violència masclista és una responsabilitat col·lectiva”.
