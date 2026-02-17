Les xarxes socials de Sagunt, al Síndic de Greuges
Compromís porta al defensor del poble valencià una queixa per l’ús del valencià
Un total de 48 queixes, de les quals en 19 es va demostrar alguna classe d’incompliment per part de l’Ajuntament de Sagunt. Eixe és el balanç del Síndic de Greuges en la seua activitat relacionada amb el consistori de la capital comarcal entre 2022 i 2025, exercicis en els quals la hisenda local sempre va estar en la llista negra del defensor del poble valencià per no atendre els seus requeriments.
Encara que en 2026 encara es manté fora d’este grup d’assenyalats, el Síndic ja compta amb algun expedient obert, com que el que recentment ha impulsat el Grup Municipal de Compromís per les carències en l’ús del valencià en les xarxes socials institucionals. Així ho denuncia la portaveu, Maria Josep Picó, que critica que estos perfils vulneren tant l’ordenança d’usos lingüístics com la Llei valenciana d’ús i ensenyança del valencià.
Una trentena de perfils
Esta crítica arriba després d’“analitzar quasi 30 comptes institucionals d’Instagram, X o Facebook”, un estudi que “demostra amb xifres i fets” que “el valencià, molt desgraciadament, no compta amb el suport que exigix la legislació, i este fet és encara més dolorós i trist quan l’atac, l’omissió i el menyspreu a la nostra llengua es fa des d’un govern socialista”, segons indica Picó.
Com a exemples, la formació valencianista assenyala que les xarxes socials de la Policia Local, la Societat Anònima de Gestió (SAG) o Turisme difonen continguts en castellà, pràcticament en exclusiva, mentres que unes altres no tenen preferència pel valencià i van alternant idiomes, com ara Cultura, Promoció Econòmica, Igualtat i Biblioteques. Només l’Ajuntament i el Gabinet de Promoció del Valencià utilitzen prioritàriament el valencià.
Legalitat
Compromís arreplega en la seua queixa l’article de l’ordenança que assenyala el valencià com “la llengua pròpia del consistori i de totes les entitats dependents. L’Ajuntament de Sagunt garantirà plenament, als efectes administratius i jurídics, l’ús del valencià en les relacions oficials amb els ciutadans i en les relacions institucionals”. La llei autonòmica insta les administracions “a protegir la seua recuperació i garantir l’ús normal i oficial”, a més d’assenyalar el valencià com a “llengua pròpia de l’Administració local i de les institucions públiques dependents”.
Picó lamenta que “el Govern liderat per l’alcalde, Darío Moreno, sembla haver-se oblidat deliberadament de la legislació en matèria de promoció i defensa del valencià”.
Manual d’estil
Per a posar fi a esta situació i per tal de fer “un ús ètic i no partidista dels mitjans digitals oficials de la corporació”, Compromís exigix l’elaboració i aplicació d’un manual d’estil per a l’ús de les xarxes socials, que “garantisca la utilització i la promoció del valencià a través d’un model de comunicació adaptat a les noves formes de difusió de la informació, però sense deixar de costat la nostra cultura per interessos electoralistes”, conclou la portaveu de Compromís.
