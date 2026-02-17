Porta gran a les “arts menors”: l’IVAM dignifica els oficis artesans en “A mig foc”
L’exposició reunix l’obra de 27 artistes multidisciplinaris que basen el seu treball en sabers tradicionals com la ceràmica, els tèxtils, les llanes i els brodats en una mostra que porta al context urbà les pràctiques rurals i ancestrals
A la vall de Karrantza, a Euskadi, Laurita Siles cuida el seu propi ramat d’ovelles de raça Carranzana, pròpies d’estes terres i la llana de les quals, abans sol·licitada per la seua durabilitat i protecció del fred, estava més cotitzada. Com tantes altres pràctiques, va quedar en l’oblit fins que Siles va crear, al costat de la seua parella, Mutur Beltz, des d’on cuiden, arrepleguen, carmenen i preparen la llana per a ser usada en tota mena d’objectes. Amb esta, Siles va crear la Txapela big size (2022) que a partir de hui es mostra en l’IVAM com a part de l’exposició “A mig foc”.
En esta són 27 artistes, amb les seues 27 peces, els encarregats del fet que les conegudes com a “arts menors” siguen dignificades dins d’este museu: ceràmica, llanes, brodats, terrisseria, teixits i tota classe de materials primaris reconvertits —i reivindicats— en peces d’art contemporani.
Com la de Siles, altres obres de grans dimensions ocupen la galeria 1 del museu. Impacta la Filera de traïcions, feta d’espart, d’Ana Laura Aláez, que dona la benvinguda, així com el gran Guapa!, de Pilar Albarracín, fet amb brodats com una gran pancarta d’una festa popular, però el recorregut continua amb formes i materials que desperten i evoquen sentits adormits.
Succeïx amb els cànters amb formes de cos d’Antonio Fernández Alvira, artista d’Osca que va recuperar la terrisseria del seu poble original al costat de l’únic artesà que allí queda. Està plasmat en Memòria de forma, peça cedida per House of Chappaz i creada en Azkuna Zentroa. Per la seua banda, en la instal·lació que tanca la sala, Josefina Guilisati t’introduïx en un conte de fades, amb Teixint històries de supervivències, una instal·lació de papallones, capolls i erugues creades amb crin de cavall, les ombres del qual es projecten en terra.
Una sèrie d’obres que viatjaran de València a Mallorca, Osca i Catalunya com una metàfora de l’exposició mateixa: teixir relacions entre institucions, ja que esta mostra naix en l’IVAM, però s’ha creat en col·laboració amb Esbaluard Museu, Casal Solleric, el CDAN, Museu Terra i Fundació Carulla.
Diàleg amb les arts menors
La directora, Blanca de la Torre, ha explicat que la mostra es presenta com un filandón, les xarrades que es produïxen entorn d’una foguera en què es narraven les històries i es transmetien els sabers. “Els 27 artistes dialoguen amb els sabers i eixes mal anomenades arts menors, eixos sabers que es transmeten amb la veu de la memòria, que és també un vehicle per a preservar-les”, ha dit.
Pel seu costat, la secretària de Cultura, Marta Alonso, ha destacat la nova aposta que suposa esta exposició, que és marca de la casa de Blanca de la Torre i el projecte que va presentar per a dirigir l’IVAM, a on es veu clarament la sostenibilitat, el territori i el patrimoni. “És una nova aposta a on es busquen nous artistes i noves formes d’expressió per a revalorar l’IVAM”, ha assenyalat, al mateix temps que ha afegit que l’exposició funciona com una metàfora “de les relacions entre l’arc mediterrani, com una reivindicació de la cultura comuna”.
