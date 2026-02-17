Biometà
La revolta contra la macroplanta de Llíria prendrà València el 21 de febrer
Veïns i veïnes de diverses comarques s’uniran a la protesta convocada per l’Associació Ciutadana Camp de Túria i Serrania en la plaça de la Mare de Déu
L’Associació Ciutadana Camp de Túria i Serrania convoquen una nova concentració per a mostrar el seu rebuig al projecte de la macroplanta de biometà a Llíria. Fins ara, les manifestacions han recorregut els carrers de Llíria, l’última el passat 17 de gener, però ara la plataforma es congregarà en la plaça de la Mare de Déu de València el 21 de febrer a les 12 hores per a estendre la seua protesta.
“Darrere d’esta convocatòria hi ha una xarxa de municipis, plataformes veïnals i associacions que reclamen un debat més rigorós i transparent sobre el model de gestió de residus i de transició energètica que s’està impulsant, i sobre com determinades decisions estan generant, en la pràctica, zones de sacrifici en diferents punts del país”, expressen des de l’Associació.
Així, el 21 de febrer hi participaran veïns i veïnes de diferents comarques afectades per la implantació de macroplantes de biogàs i biometà, així com diferents associacions autonòmiques i nacionals. “Es tracta de projectes d’escala desproporcionada que estan sent tramitats enmig d’una protesta social creixent, per la preocupació davant dels seus impactes ambientals, territorials i sobre la salut”, afigen.
Entre els diferents pobles que donaran suport a esta cita es troben Buñol, Bèlgida, Caudete de las Fuentes, Llíria, Llutxent, Utiel, San Antonio de Requena, Casinos, Domeño, Chiva, Alborache o Turís.
Altres accions dutes a terme
L’Associació Ciutadana Camp de Túria i Serrania ha realitzat diferents accions des del mes de setembre. Una d’estes es va dur a terme amb Artemi Cerdà, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de València, en la qual van fer una ruta al poblat iber de la Mont-ravana, en la qual va informar de les repercussions “tant a escala arqueològica com natural i de salut i la deterioració del territori que comportaria la implantació de la macroplanta”.
A més, han mantingut diverses entrevistes amb Antonio Turiel i Fernando Valladares (tècnics del CSIC): “Ells han estudiat en profunditat el tema i expliquen detalladament els efectes que provoquen estes instal·lacions a gran escala”. Per la seua banda, “Máximo Florín, catedràtic de la Universitat de Castella-la Manxa, va posar l’accent en el radi d’afectació d’una macroplanta de biometà. Ell certifica que, en un rang de cinc quilòmetres de distància, hi ha afeccions importants (al·lèrgies, nàusees, vòmits…)”.
També s’han fet dos manifestacions a Llíria (8 de novembre i 17 de gener), a les quals van acudir unes 2.000 persones, i tots els divendres de 12 a 13 hores fan una cassolada en la plaça de Partidors de Llíria per a manifestar el seu desacord.
“Hem d’informar-vos que els col·legis públics de Casinos i Domeño estan a uns dos quilòmetres de distància; l’Hospital de Llíria, a uns cinc quilòmetres, i les urbanitzacions de la Mont-ravana i Ferriol, a només 500 metres”, finalitzen.
