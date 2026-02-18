Arriba un altre examen de fe en el Ciutat de València
El Llevant UE, ferit després del derbi i amb un calendari asfixiant, busca agarrar-se a la salvació davant d’un Vila-real tercer i llançat cap a Europa
N. Lleonart/ J. Bengoa
Recuperar la il·lusió a on —quasi— tot es va llançar a perdre. La derrota en el derbi va deixar al descobert uns descosits que semblaven estar apedaçats. El Llevant UE va caure de manera dolorosa en la verdadera final, a tot o res, contra el València. Que fora en el Ciutat va enfonsar, encara més si cap, la moral d’una afició totalment entregada. Però eixe mateix escenari hui dimecres pot retornar la fe. Perquè l’equip granota rep el Vila-real CF amb l’obligació d’alçar-se de l’últim colp. Amb la urgència de retrobar-se amb la victòria i retallar a quatre els punts que el separen de la salvació.
“Hem passat pàgina”, va assegurar Luís Castro en la roda de premsa prèvia al partit. El següent capítol té com a títol “Vila-real”. I no serà de fàcil lectura. El “submarí groc” arriba a la capital del Túria com a tercer en la classificació. Però no està per a concessions, amb l’objectiu d’Europa entre cella i cella. A més, juga amb una altra basa. La de Marcelino, que des de 2015 no ha perdut cap partit contra el Llevant UE. “El Vila-real ens donarà treball, però té debilitats. Cal ser col·lectius al màxim”, va sostindre el tècnic portugués.
Tres partits en una setmana
El partit contra l’equip castellonenc d’esta vesprada és el farcit del sàndwitx entre el derbi contra el València CF i la visita a l’FC Barcelona, que és el pròxim compromís del Llevant.
Un calendari comprimit que va vindre motivat per l’ajornament, per una alerta roja, de l’enfrontament contra el Vila-real, corresponent a la setzena jornada, que s’havia de disputar el mes de desembre. Un escenari que, en una situació còmoda en la classificació, permetria mesurar càrregues, però que, en la realitat que travessa el Llevant, no possibilita deixar esforços en el tinter. “Jugarem dos dies després. Hi ha jugadors més cansats, és normal. Estic segur que traurem el millor onze per al partit”, va asseverar Luís Castro.
Absències inoportunes
El tècnic portugués no podrà comptar amb Kervin Arriaga, que va ser expulsat amb doble groga per protestar una decisió arbitral d’Ortiz Arias. Però no serà l’única baixa en el centre del camp. El derbi va deixar també la mala notícia de la lesió de Pablo Martínez, després d’una dura entrada en la qual Guido Rodríguez ni tan sols va veure targeta groga. El capità del Llevant estarà en el dic sec aproximadament un mes i mig. Mentrestant, s’espera que Ugo Raghouber, absent en l’últim partit, reaparega en escena en els pròxims dies. “Ugo ha entrenat hui per primera vegada i veurem les sensacions que té. Unai s’ha ressentit un poc del genoll, però és per l’augment de les càrregues”, va detallar.
La situació d’Etta Eyong també reflectix el moment irregular de l’equip. Des del seu retorn de la Copa Àfrica, el davanter no ha tornat a ser el mateix. El seu nivell ha baixat i, per tant, el seu protagonisme sobre el camp.
El seu últim gol amb la camiseta blaugrana data del 26 d’octubre, en l’empat 1-1 contra l’RCD Mallorca. Una ratxa d’onze partits consecutius sense veure porta que podria posar fi, precisament, contra el seu exequip. Quina millor manera per a reivindicar-se, recuperar sensacions i demostrar que pot tornar a ser diferencial en el tram més decisiu de la temporada.
Baixes en el “submarí”
El Vila-real CF visita el Ciutat este dimecres amb la intenció d’aconseguir una victòria important que els permeta fer-se amb la tercera plaça de la classificació en solitari. En estos moments, el Reial Madrid lidera la Lliga, seguit pel Barça i amb els de Marcelino empatats a punts amb l’Atlètic de Madrid, els dos amb quatre punts d’avantatge respecte a un Betis que ve llançat.
Per al partit són diverses les absències que tindrà l’equip groc, ja que no podran ser de la partida Logan Costa, Pau Cabanes i Juan Foyth. També és baixa segura Gerard Moreno, tal com va confirmar Marcelino. Els jugadors griposos s’han recuperat, mentres que Kambwala i Alfon són baixa també per a esta jornada.
