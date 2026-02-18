El Consell indemnitzarà les famílies de la dana quasi 500 dies després
Llorca anuncia una compensació de 80.000 euros després dels retrets de les associacions i les exigències de l’oposició, després que la Generalitat criticara el Govern per la quantia de les ajudes
El Consell indemnitzarà les famílies dels morts durant la dana del 29 d’octubre. L’anunci arriba 477 dies després. Ho ha fet este matí el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que s’havia reservat l’anunci per a la seua primera sessió de control en les Corts. Seran 80.000 euros per cada mort.
Amb este gest, el substitut de Carlos Mazón busca continuar amb l’acostament que s’està produint amb els col·lectius de familiars dels més de 230 morts i afectats per la dana, molts dels quals li continuen exigint que reclame a l’expresident l’acta de diputat que el blinda ara com ara de l’actuació de la jutgessa de Catarroja.
“Vull fer un pas més per a contribuir a reparar els danys d’una catàstrofe sense precedents, és de justícia”, ha explicat el president en la seua resposta al síndic de Compromís, Joan Baldoví.
Resolució del PSPV
Precisament la setmana passada, el PSPV en les Corts presentava una proposta de resolució per a adoptar mesures econòmiques, “garantint així la necessària reparació per part de la Generalitat” a les famílies de les víctimes i lesionats.
Fins a la data, només el Govern central havia posat sobre la taula un paquet d’ajudes directes a manera d’indemnització a les famílies dels morts. Eren 72.000 euros, 8.000 euros menys que els 80.000 anunciats ara pel Consell del PP, que supera simbòlicament el desemborsament del Govern.
Comparació amb Adamuz i disgust de les víctimes
Més enllà dels 500 dies transcorreguts des de la dana, este anunci arriba dies després de l’última batussa entre les dos administracions a compte de les ajudes i la seua quantia, en el context del recent accident de tren d’Adamuz.
Després del sinistre, el Consell va utilitzar contra el Govern el fet que els familiars de cada víctima d’Adamuz rebrien fins a 216.000 euros, el triple que en la dana, es va subratllar des de diferents instàncies, també des del Consell, amb el mateix Pérez Llorca al capdavant.
La qüestió, la diferència, és que a l’ajuda del Govern (els mateixos 72.000 euros fixats per a la dana a fons perdut) se sumaven 72.000 més fixats per llei per a les víctimes d’accidents ferroviaris, i una altra quantitat que abonaran les companyies asseguradores dels operadors ferroviaris, que pot arribar també a 72.000 euros.
La polèmica va tornar a provocar una gran inquietud en els col·lectius de víctimes, que van recriminar al Consell que agitara la diferència entre víctimes, tenint en compte, a més, que des de la Generalitat no s’havia consignat cap partida. De fet, dos dels col·lectius van reclamar al Consell que compensara les famílies, un gest de reparació institucional, després d’haver invertit centenars de milions per a sufragar gastos pels vehicles danyats, per exemple.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’alcaldessa de Llaurí assumix l’acta de diputada en el Congrés
- Els cines Yelmo lamenten “el malentés operatiu” i s’oferixen a atendre l’alumnat de l’IES Benicalap
- Mor als 82 anys l’empresari valencià Pascual Martí
- “Si continua així, la RACV està abocada a l’extinció i no volem ser còmplices de la seua gradual decadència”
- Dia de dol a Xàbia pels dos veïns morts en l’incendi en la finca del nucli de l’Arenal
- Detinguts a Castelló tres neonazis de Núcleo Nacional per delicte d’odi contra musulmans
- Milers d’arxius danyats per la dana tornen rescatats a Aldaia: “Pensàvem que no els recuperaríem”
- Els veïns de Velluters: “Hi ha cues de puters a 150 metres de l’ajuntament de València”