Una delegació europea visita la zona zero de la dana a l’Horta Sud per a avaluar la reconstrucció
Representants de diputacions i àrees metropolitanes d’Espanya, Alemanya i Itàlia recorren Picanya, Sedaví i Llocnou de la Corona per a conéixer la reconstrucció 16 mesos després del temporal
La “zona zero” de la dana va acollir, este dimarts, la visita d’una delegació europea integrada per responsables de governs intermedis —diputacions i àrees metropolitanes— que es va desplaçar a l’Horta Sud per a conéixer sobre el terreny l’impacte de la dana del 29 d’octubre de 2024 i l’estat de la reconstrucció quasi 16 mesos després. La comitiva, vinculada al consorci Partenalia, que presidix la Mancomunitat de l’Horta Sud des de 2024, es va acostar a diversos municipis de la comarca i va mantindre trobades amb responsables locals i representants ciutadans.
El president de la Mancomunitat i amfitrió de la jornada, José Francisco Cabanes, va posar el focus en el balanç humà de la tragèdia —230 víctimes mortals— i va reclamar que l’acompanyament social forme part central de les polítiques de recuperació. “El més important són les 230 vides que es va emportar la catàstrofe. Per això, hem posat l’accent en la salut mental i en la necessitat de fer costat a la població”, va assenyalar.
Tres parades per a entendre l’emergència… I les seues lliçons
L’itinerari va començar a Picanya, a on personal tècnic municipal va explicar les conseqüències directes de l’episodi, com la destrucció de pràcticament tots els ponts i passarel·les, i va detallar algunes de les actuacions ja en marxa en l’entorn del barranc.
La segona parada va ser Sedaví, amb explicacions del mateix Cabanes —també alcalde— i del tinent d’alcalde, Juan José Campayo, sobre com es va gestionar l’emergència. El recorregut va incloure l’edifici batejat com a 29 d’Octubre, convertit en un dels punts clau d’atenció ciutadana durant els dies més crítics.
La visita va concloure a Llocnou de la Corona, el municipi més xicotet d’Espanya, a on càrrecs municipals —entre ells l’exalcaldessa Paqui Llopis i l’actual alcalde, Nicolás Pérez— van traslladar a la delegació les dificultats afegides per a respondre a la catàstrofe “sense funcionariat i sense recursos”.
En la plaça, una representació dels Comités Locals de Reconstrucció (CLER) va exposar inquietuds i dubtes sobre el procés de recuperació.
“El negacionisme mata i destruïx”
Més enllà del diagnòstic, Cabanes va defendre que Partenalia ha de convertir-se en un espai de cooperació enfront d’emergències climàtiques. “Estem en una situació d’emergència climàtica que no cal obviar… Perquè el negacionisme mata i destruïx”, va afirmar, apostant per un fòrum “de resiliència” i “de ciència enfront de notícies falses i negacionismes”.
Reunió política, pla d’acció i relleu en la presidència
L’agenda de Partenalia preveu el seu acte central este dimecres amb la reunió del consell polític en el Museu de l’Horta Sud, a on s’abordarà l’aprovació del pla d’acció, la incorporació de nous socis i el relleu en la presidència després del mandat de la Mancomunitat (2024-2026). Entre les institucions presents figuren diputacions espanyoles (de València, Castelló, Almeria, Badajoz, Càceres, Jaén i Tarragona) i representants de Hannover (Alemanya), Lucca (Itàlia) i l’àrea metropolitana de Torí (Itàlia).
Suscríbete para seguir leyendo
- L’alcaldessa de Llaurí assumix l’acta de diputada en el Congrés
- Els cines Yelmo lamenten “el malentés operatiu” i s’oferixen a atendre l’alumnat de l’IES Benicalap
- Mor als 82 anys l’empresari valencià Pascual Martí
- “Si continua així, la RACV està abocada a l’extinció i no volem ser còmplices de la seua gradual decadència”
- Dia de dol a Xàbia pels dos veïns morts en l’incendi en la finca del nucli de l’Arenal
- Detinguts a Castelló tres neonazis de Núcleo Nacional per delicte d’odi contra musulmans
- Milers d’arxius danyats per la dana tornen rescatats a Aldaia: “Pensàvem que no els recuperaríem”
- Els veïns de Velluters: “Hi ha cues de puters a 150 metres de l’ajuntament de València”