El desastre dels pins caiguts i partits en el Montgó a Xàbia
Els repetits vendavals han agreujat l’estrall en un bosc solcat de sendes i de gran ús social per la seua proximitat al nucli urbà
L’estrall en el vessant sud del Montgó és monumental. En este bosc de la partida Castellans, de gran ús social per estar prop del nucli urbà de Xàbia, els pins han caigut com fitxes de dòmino. Molts estaven secs i morts. Ja hi havia pins grans desplomats. Episodis anteriors de forts vents els havien arrancat d’arrel. Els vendavals encadenats de les últimes setmanes, més que arrancar d’arrel estos arbres de gran port, el que han provocat és que es partisquen. L’esclafit degué ser fenomenal.
El fet que els sòls estigueren secs després de setmanes sense ploure explica que els pins es partiren. Si la terra està humida, l’arbre cau d’una peça, tret d’arrel.
Este bosc, dens i de gran valor natural, ha patit repetits estralls en els últims anys. L’amenaça del foc sempre hi és. La pinada limita amb eixa zona coneguda com a Horts del Montgó, a on s’han declarat nombrosos incendis (la majoria han quedat en conats al ser sufocats ràpidament pels bombers i Protecció Civil). La sequera i la plaga del Tomicus destruens, especialment virulenta en este vessant sud del Montgó (tota la falda de la muntanya és una taca grisa), han secat els pins.
La por d’endinsar-se en el bosc
Les sendes d’este bosc del Montgó estan bloquejades pels grans pins caiguts. A més, fa por endinsar-se en el bosc. S’intuïx que els pins que seguixen en peus estan molt debilitats i poden ensorrar-se. A més, els arbres derrocats han creat un gran embull de branques seques. Eixa “llenya” agreuja el risc d’incendis. En este vessant està just davall de la Cova Ampla del Montgó.
