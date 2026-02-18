Empadronaments fraudulents en la teua casa sense que ho sàpies
L’Ajuntament de València denuncia davant de la Fiscalia almenys tres casos en un mateix domicili
En general, en cada vivenda estan empadronades les persones que hi viuen amb regularitat. Pot donar-se també el cas de persones, familiars o amics, que temporalment passen per allí. El que no és habitual és que en un domicili particular hi haja empadronades persones que no viuen allí i que els mateixos habitants o propietaris de la vivenda no ho sàpien. Però això és possible? Doncs sí. Sí que és possible. L’Ajuntament de València ja ha detectat molts casos així i ho ha comunicat a la Fiscalia per si això fora constitutiu d’un delicte.
Un dels últims casos s’ha conegut en les últimes setmanes. Un particular va acudir el passat 14 de gener a l’oficina del padró perquè havia rebut una notificació de l’Ajuntament de València en la qual se li comunicava l’empadronament d’una persona en eixe domicili amb data 17 d’abril de 2025. No obstant això, el denunciant assegurava que esta persona no residix en la seua casa, que no el coneix i que no ha firmat cap document contractual amb ell, per la qual cosa sol·licitava la baixa en el padró municipal.
Investigació
Denunciats els fets, l’oficina del padró va obrir una investigació interna i es va comprovar que la persona empadronada havia presentat un contracte d’arrendament a nom del denunciant i amb la seua suposada firma. Així, doncs, este últim va demanar que es mirara si hi havia altres empadronaments fraudulents en la seua vivenda.
I, una vegada més, la resposta va ser que sí. Els tècnics van comprovar que hi havia dos empadronaments anteriors, un del 4 d’octubre de 2024 al 10 de febrer de 2025, i un segon que va abastar des del 12 de febrer de 2025 fins al 21 d’octubre d’eixe mateix any. Els dos contractes tenen el mateix format que el que s’ha denunciat, encara que la firma és diferent en cada un.
Ara, totes eixes perquisicions han sigut posades en coneixement dels servicis jurídics municipals i s’han traslladat a la Fiscalia perquè investigue un possible delicte.
