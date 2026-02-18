Ens Uneix veu “insultant” que Compromís demane un protocol antiassetjament en la Diputació mentres dona suport al regidor investigat a Alzira
Natàlia Enguix acusa l’alcalde, Alfons Domínguez, de convertir-se “en l’escut polític” d’Enrique Montalvá
La vicepresidenta de la Diputació de València i responsable de l’Àrea d’Igualtat, Natàlia Enguix, ha aprofitat, este dimecres, la moció presentada per Compromís per a reclamar un protocol per a la prevenció, detecció i resolució de casos d’assetjament laboral en la institució per a carregar durament contra la formació valencianista i, en particular, contra l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, de Compromís, pel seu suport al portaveu d’UCIN en l’Ajuntament, Enrique Montalvá, acusat d’assetjament per la seua excompanya de grup, Mar Chordá. “Estem d’acord (en l’argumentari de la proposta), però el problema és que la realitat ens passa per damunt si mirem a Alzira. Resulta d’una ironia quasi insultant que vinguen a donar lliçons de prevenció d’assetjament laboral mentres a la seua casa, el seu alcalde de Compromís, Alfons Domínguez, s’ha convertit en escut polític” d’un regidor investigat per la denúncia de Chordá, malgrat que, ha insistit, “la Fiscalia veu indicis d’actituds vexatòries”, com figura en el recurs interposat contra l’arxivament provisional de la causa que va derivar en la reobertura.
“És realment curiós com canvien els principis segons la necessitat, ací demanen tolerància zero, però a Alzira han tancat files i han eixit fins i tot en roda de premsa a protegir un senyor que ha d’anar a declarar davant de la jutgessa, ha insistit Enguix, que assenyalava que la protecció “que tant prediquen amb esta moció” no s’ha aplicat en el cas de Mar Chordá.
“A Alzira, la coherència de Compromís s’ha acabat en el moment que ha hagut de triar entre la dignitat d’una dona i la cadira de l’alcaldia”, ha prosseguit Enguix en la seua intervenció, mentres recriminava a la coalició que governa en la capital de la Ribera Alta que, després de la denúncia de Chordá, no només s’haja mantingut Montalvá en el govern, sinó que fins i tot se li hagen ampliat les competències, ja que li assignava també Seguretat Ciutadana, “mentres s’apartava la regidora” que havia denunciat, “per la senzilla raó que el seu vot manté viu el Govern de Compromís d’Alzira”.
El Govern de la Diputació ha rebutjat la moció de Compromís, ja que defén que ja treballa en eixe protocol: “La seua moció és només lletra morta i una hipocresia insuportable”, ha conclòs Enguix. “Des d’Ens Uneix hem defés i defendrem sempre les dones, les víctimes, per això hem estat i estarem al costat de Mar Chordá. Votarem a favor de qualsevol protocol que millore el funcionament d’esta casa, però que no ens demanen que ens creguem el seu relat.
