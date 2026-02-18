L’IVAM acollirà la protesta de les galeries d’art per l’IVA cultural
Divendres es concentraran en el museu els representants d’este col·lectiu a la Comunitat Valenciana per a mostrar el rebuig del sector al 21 % que s’aplica a qualsevol transacció. El Senat ha aprovat una moció que insta el Govern a reduir els tipus.
Les reivindicacions dels galeristes d’art seguixen en vigor després de no haver aconseguit el propòsit de reduir l’IVA cultural del 21 % que s’aplica a qualsevol transacció en el sector de l’art. Així, doncs, les protestes iniciades a principis de febrer continuen en marxa. Llavors, les galeries van tancar durant una setmana, però este divendres s’ha convocat una protesta en l’IVAM, que acollirà la trobada de 5 a 7 de la vesprada.
Es busca mostrar unitat enfront de la complexa situació fiscal que travessen i per la qual demanen reduir l’impost, com succeïx en altres sectors artístics. Esta reivindicació, a la qual estan convocades totes les galeries d’art valencianes així com entitats com l’Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat Valenciana (LaVac), compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, que s’ha mostrat a favor de la pressió exercida pel sector al Govern central.
De fet, la secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso, va explicar este dimarts que el Senat ha tirat avant una moció en la qual s’insta l’executiu a reduir l’impost per a artistes i galeries. A proposta de Junts, ha comptat amb el suport de PP, Sumar, PNB i ERC, i els vots en contra del PSOE; a més, s’ha acceptat una modificació dels populars en què s’especifica que, amb la reducció, “s’estudiarà la possibilitat de mantindre el REBU en la venda d’obres adquirides sense un IVA reduït”.
La moció és una altra ferramenta més per a pressionar tant el Ministeri de Cultura com el d’Hisenda, si bé no s’han manifestat respecte a esta iniciativa. Alonso sí que ha expressat el seu suport total als galeristes i artistes. La Generalitat estarà al seu costat en tot el que demanen, començant per la protesta d’este divendres, per la qual obriran el principal centre d’art contemporani per a acollir la seua queixa.
Greuge comparatiu amb altres mercats
Tal com va arreplegar este diari, la mateixa LaVac explicava que amb l’actual IVA que s’aplica a l’art es produïx un greuge en qualsevol fira internacional a on les galeries competisquen contra altres europees: a Alemanya, els tipus que s’apliquen estan al 7 %; a Portugal i Bèlgica, a un 6 %; a França, a un 5,5 %, i a un 5 % a Itàlia.
Esta disparitat fiscal situa el mercat artístic espanyol en un clar desavantatge competitiu enfront de galeries europees, tant per a atraure col·leccionistes internacionals com per a afavorir la circulació i venda d’obres nacionals. “Eixos valors, en una fira internacional com la d’ARCO a Madrid que se celebrarà pròximament, és un greuge; qualsevol col·leccionista que haja de triar l’obra d’un artista que treballa amb una galeria espanyola o una internacional, triarà la internacional, ja que aplica una quantia de l’IVA substancialment inferior”, van assenyalar fa unes setmanes fonts de LaVAC.
