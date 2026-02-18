Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mazón s’absenta de la primera sessió de control de Llorca

Compromís retrau que l’excap del Consell no acudisca a les Corts després de la seua pujada de sou

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durant la sessió de control, en les Corts, este dijous, amb l’escó de Mazón buit al fons / Rober Solsona / Europa Press

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

En les Corts, el 18 de febrer sona paregut al 9 de setembre o al 7 de gener, dies habituats a la tornada a les classes després d’un llarg període vacacional, bé després de l’ampli descans estiuenc o bé després de l’intens Nadal. Les salutacions entre alguns dels diputats destil·laven, minuts abans de començar la sessió, eixa sensació de retrobament després d’un bon període de temps de quasi dos mesos sense plens. En eixe repartiment d’abraços no ha estat Carlos Mazón.

L’expresident de la Generalitat, ara diputat en el Grup Popular, ha sigut un dels absents en la primera sessió de control de Juanfran Pérez Llorca com a cap del Consell. Ha sigut, de fet, la primera sessió de control en més d’un centenar de dies, des del 16 d’octubre. L’última que es va celebrar va tindre Mazón com a protagonista. Quatre mesos després, l’escó 98 que ara li pertany, en la quarta i última fila de la bancada popular en l’hemicicle, ha estat buit.

L’absència de Mazón ha servit de retret del síndic de Compromís, Joan Baldoví, a Llorca. “Li ha apujat el sou (nomenant-lo portaveu del PP de la Comissió de Reglament), però no ve a treballar”, li ha amollat el portaveu valencianista. Ha afegit alguna menció més, com el cas de l’activació de l’oficina de l’expresident (una prerrogativa per a aquells que han ocupat la màxima responsabilitat en el Palau) o la possibilitat de nomenar assessors, incorporant a esta el seu excap de gabinet, José Manuel Cuenca.

De fet, la continuïtat del parlamentari en la cambra autonòmica serà un dels punts de l’orde del dia este dijous davant d’una PNL presentada per Compromís. “Li manté l’acta perquè si no estaria a Catarroja declarant”, ha insistit Baldoví. No obstant això, les queixes encoratjades pels valencianistes no han tingut el ressò que estes van tindre en plens passats i el debat ha passat de llarg sobre l’escó buit i s’ha centrat en el cas de la crisi de les vivendes públiques d’Alacant, que ha capitalitzat la sessió de control.

