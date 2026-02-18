Sagunt segella el seu compromís amb el valencià
L’Ajuntament firma un conveni amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a adoptar accions concretes en toponímia, senyalització, formació i cultura
L’Ajuntament de Sagunt i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) han estretit llaços amb la firma d’un conveni en el qual les dos parts es comprometen a promoure l’ús del valencià en l’àmbit públic. En compliment d’una proposta plenària de Compromís, que precisament esta setmana ha criticat el Govern municipal per la seua erràtica utilització d’esta llengua en els perfils institucionals de les xarxes socials, este acord preveu accions concretes en toponímia, senyalització, formació i cultura.
Segons es va detallar en un acte de presentació amb l’assistència dels presidents de les dos institucions, Darío Moreno i Verònica Cantó, el conveni té una vigència de quatre anys, a l’estil dels que ja han firmat amb estos mateixos fins altres ajuntaments com Vila-real, Alzira, Benicarló, Dénia, València, Borriana, Alcoi, Picassent o Altea.
Segons les clàusules revelades, l’Ajuntament es compromet a actualitzar i mantindre el nomenclàtor oficial de les vies urbanes del municipi en valencià; retolar en valencià els carrers principals i la toponímia local més representativa; senyalitzar les oficines i dependències municipals en les quals encara no s’haja fet; així com oferir una versió en valencià del portal web del consistori i atorgar al valencià un posicionament preferent.
Compromisos
L’Administració local també haurà de donar més visibilitat al treball de la Regidoria de Promoció del Valencià i oferir, almenys, un 50 % de la programació cultural en valencià. Altres tasques de l’Ajuntament seran fomentar la presència del valencià en tota classe de manifestacions esportives, incloses les professionals; promoure el valencià entre les persones nouvingudes o facilitar les instal·lacions municipals per a la celebració de congressos, jornades, presentacions de llibres i qualsevol altre tipus d’acte organitzat o patrocinat per l’AVL.
Per la seua banda, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua donarà assessorament lingüístic i jurídic al consistori; proveirà les biblioteques municipals de les publicacions de la institució; designarà un acadèmic per als actes públics dels Premis Literaris Ciutat de Sagunt i posarà a la disposició de l’Ajuntament la seua programació d’exposicions itinerants, presentacions de llibres i altres actes culturals.
Seguiment
Algunes altres clàusules del conveni, del seguiment del qual serà responsable l’acadèmica Carme Manuel, són la incorporació preferent de l’alumnat de les escoles i instituts de Sagunt als programes organitzats per l’AVL, així com l’assessorament lingüístic a les majoralies de la Confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist, la Federació Junta Fallera de Sagunt i l’Associació de Moros i Cristians.
L’alcalde va emmarcar esta col·laboració en l’estratègia municipal de promoció del valencià, ja que “és una aposta clara per a consolidar-la com una llengua d’ús habitual en tots els àmbits de la vida pública”. Este conveni “suposa un pas ferm en el compromís de Sagunt amb la nostra llengua i el seu futur”, ja que “forma part del nostre patrimoni immaterial i de la nostra manera d’entendre el món. Reforçar la col·laboració amb una institució de referència com l’AVL ens permet avançar en polítiques lingüístiques efectives per a fomentar la seua visibilitat i ús en el nostre municipi, especialment entre la gent jove i les persones nouvingudes”, segons Darío Moreno.
Col·laboració institucional
Cantó, per la seua banda, es va declarar una “ferma defensora de la col·laboració institucional, perquè és l’única manera d’avançar, i la nostra llengua s’ho mereix. La llengua ens pertany a tots i totes; els propietaris del valencià són les persones que el parlen”. La presidenta de l’AVL va afegir que “tenim una llengua i un patrimoni que hem de fer valdre a través de la seua difusió. El valencià és una llengua de futur apta per a tots els registres i tots els usos. I és precisament en l’ús social del valencià a on cal posar l’esforç”. Cal recordar que esta institució s’ha vist debilitada en els últims temps per les retallades aplicades des de la Generalitat.
Tots els usos
Carme Manuel va expressar el seu desig de “poder treballar per a portar avant totes les iniciatives que facen del valencià una llengua normal en tots els usos i, sobretot, en l’àmbit educatiu”. En l’acte també van estar la regidora de Promoció del Valencià de Sagunt, Patricia Sánchez, així com els edils Javier Raro i Maria Josep Soriano.
