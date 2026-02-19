Benicalap
Adeu al punt d’ocupació del carrer Picaio de València: un PAI posarà fi al solar de la discòrdia i alçarà 102 vivendes
Durant anys, els veïns han patit greus problemes de convivència amb un assentament ocupa instal·lat en els baixos d’un edifici del barri de Benicalap en el qual ha intervingut la Policia moltes vegades. Ara s’ha aprovat un PAI que podria posar fi als problemes de convivència.
Els veïns del carrer Picaio i adjacents del barri valencià de Benicalap podran respirar més tranquils: després d’anys patint problemes greus de convivència amb els ocupes que havien usurpat part dels baixos del número 25, finalment s’ha aprovat el PAI que se situarà en el gran solar que hi ha en la part posterior de les plantes baixes i en el seu lloc es construiran 102 vivendes, 55 de les quals de protecció pública.
Amenaces, batudes policials, males olors… Els baixos de l’encreuament entre els carrers Picaio, Loriguilla i Féliz del Río són famosos en el barri per ser una zona a evitar en la mesura del possible. “A mi em fa por passar, quan vaig amb la meua neta li dic que s’afanye per a creuar tan ràpidament com puguem”, explica una veïna d’un carrer pròxim. Dins d’estes plantes baixes malviuen una trentena de persones que fan la vida molt difícil als veïns. De fet, este periòdic es va fer ressò de les queixes dels habitants, que posen el focus en una escalada en l’agressivitat d’estos ocupes. “Hi ha amenaces constants. Quan algú els crida l’atenció per qualsevol cosa, ells automàticament salten i t’amenacen amb tot”, declaraven a Levante-EMV els qui viuen en els voltants d’estos baixos comercials abandonats.
El solar que acabarà convertint-se en un bloc en forma d’U de quatre a sis plantes amb una gran zona verda i plaça de 2.000 metres quadrats en el centre, actualment s’està utilitzant d’abocador. “Fiquen els contenidors públics dins del seu assentament, els buiden i deixen el fem dins o el porten a un descampat que tenen darrere, allò és un femer i ompli el carrer de males olors”, denunciaven els veïns. Cotxes abandonats i deixalles s’acumulen en un enorme descampat delimitat per una paret i al qual s’accedix per una espècie de xicoteta porta que dona al carrer Periodista Gil Sumbiela o a través dels baixos del carrer Picaio.
“Eixe carrer és el problema més gran de Benicalap”
Els problemes amb les persones que ocupen estos baixos no són nous. És més, els qui s’han instal·lat en eixes plantes baixes són vells coneguts de la Policia, igual que els del carrer Visitació. I la intensitat ha arribat a tal nivell que fins i tot un policia nacional va resultar ferit quan agents de paisà van acudir a detindre un dels ocupes que estava reclamat per un jutjat. La recepció als policies va incloure llançament de pedres, rebles i botelles que van impactar en un dels policies. Van haver de demanar reforços i, finalment, una desena de cotxes radiopatrulla Z, dos furgons antidisturbis de la UIP i diversos més de la Unitat de Prevenció i Resposta (UPR) van assetjar els carrers per a controlar una situació que es va saldar amb quatre detinguts, tres hòmens i una dona, i l’agent ferit que va ser atés en una ambulància que també es va desplaçar fins al lloc.
“Eixe carrer és ara el problema més gran que té Benicalap. Cap govern ha fet res per a remeiar-ho i els veïns fa anys que estem patint”, va ser el categòric testimoniatge que va oferir un resident del barri en aquell moment. Sembla que, més d’un any després, la situació podria canviar.
La Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de València va aprovar este dimecres el Programa d’actuació integrada (PAI) de Gil Sumbiela, que permetrà urbanitzar un total de 5.967 m² en un àmbit degradat en l’encreuament dels carrers del Periodista Gil Sumbiela i del General Llorens. L’actuació preveu la construcció de 102 vivendes, de les quals 55 seran de protecció pública (VPP).
El regidor d’Urbanisme i Vivenda, Juan Giner, va subratllar que este projecte implica una important regeneració urbana per al barri, ja que suposa “transformar un solar en desús amb problemes d’ocupació il·legal i naus abandonades en un espai digne, amb vivendes i una gran plaça-jardí de 2.000 m² per als veïns de Benicalap”. I si bé la proposta original plantejava una plaça interior d’ús exclusiu per als residents de la nova edificació, el nou disseny convertix este espai en un jardí exterior d’accés públic, obert directament des dels carrers Gil Sumbiela i General Llorens.
