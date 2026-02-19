Innovació
La Comunitat Valenciana destaca en captació de fons europeus per a I+D, però invertix menys que la mitjana nacional
L’autonomia rep 6.300 milions del programa NextGenerationEU, mentres que el seu esforç en innovació es queda en un 1,1 % del PIB
La Comunitat Valenciana consolida la seua posició dins del sistema espanyol d’innovació al situar-se entre les comunitats amb més capacitat de captació de fons europeus NextGenerationEU, segons l’Informe Radar Zabala Innovation 2026. No obstant això, el document revela que manté un perfil intermedi en esforç estructural en I+D en comparació amb les autonomies líders.
En concret, en el repartiment dels fons NextGenerationEU, la Comunitat Valenciana ha rebut 6.302 milions d’euros, la qual cosa la situa com la quarta comunitat autònoma per volum absolut de recursos captats. Només Catalunya (9.532 milions), Madrid (8.620 milions) i Andalusia (7.974 milions) superen eixa xifra. La posició valenciana la col·loca en el grup capdavanter del mapa autonòmic, molt per damunt de la mitjana de les comunitats i clarament destacada respecte a territoris de grandària similar.
Reforç després de la dana
Este volum de fons reflectix tant el pes econòmic i demogràfic de la regió com la seua capacitat administrativa i empresarial per a absorbir recursos europeus. L’informe subratlla que la Comunitat Valenciana figura entre les comunitats que lideren la captació total de finançament públic quan s’analitza en termes absoluts. A més, en 2025 es va produir un reforç puntual del volum d’ajudes gestionades per la Generalitat a causa de convocatòries extraordinàries dirigides a empreses afectades per la dana, la qual cosa va elevar de manera significativa el muntant agregat de subvencions autonòmiques, que l’informe va situar entorn dels 425 milions d’euros.
Este posicionament, segons l’informe, respon a la combinació d’un teixit empresarial diversificat, una xarxa consolidada d’instituts tecnològics i una especialització creixent en sectors estratègics com la mobilitat sostenible, la transició energètica, la digitalització industrial, la salut i l’economia circular.
No obstant això, l’anàlisi —que presenta un context en el qual Espanya ha aconseguit un rècord històric de 23.981 milions d’euros en inversió en I+D en 2024, equivalents a l’1,5 % del PIB— canvia per a la Comunitat Valenciana quan s’observa l’esforç estructural en innovació mesurat a través de la inversió en I+D sobre el PIB. En este indicador, corresponent a 2024, la Comunitat Valenciana ocupa una posició intermèdia dins del conjunt nacional. Amb un 1,1 %, la Comunitat Valenciana se situa per davall de les regions que encapçalen el rànquing —Navarra, País Basc, Comunitat de Madrid i Catalunya—, territoris que superen àmpliament la mitjana espanyola (1,5 %).
Autonomia en “convergència”
La posició valenciana en I+D/PIB indica que, encara que disposa d’un teixit productiu dinàmic i capacitat de captació de fons, el seu esforç relatiu en generació de coneixement encara no arriba al nivell de les comunitats líders. Això la situa, en l’informe, en el grup de regions en “convergència”: territoris que han avançat en els últims anys, però que necessiten accelerar la intensitat i qualitat de la seua inversió en innovació per a tancar bretxes estructurals. “El repte no és tant iniciar la senda de la innovació, sinó accelerar el seu ritme i reforçar el seu impacte econòmic”, assenyala l’informe.
Així, la combinació d’alta captació de fons europeus i un esforç intermedi en I+D planteja un escenari dual per a la Comunitat Valenciana: demostra fortalesa en mobilització de recursos i execució de programes públics, mentres el repte passa per transformar eixe finançament en una major intensitat innovadora estructural, elevant el pes de l’I+D en el PIB, i enfortir la connexió entre coneixement, empresa i mercat.
