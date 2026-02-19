Desenrunen i apuntalen el pis a on va començar el tràgic incendi de Xàbia
L’ascensor ja funciona i seguixen les labors de neteja del fum adherit a les parets de l’escala i els replanells
Als veïns els costa recuperar la normalitat: no es lleven del cap l’angoixa del foc
L’estrall no s’esborra de hui a demà. Ha passat una setmana del tràgic incendi en una finca de Jávea Park, en la platja de l’Arenal de Xàbia, i és impossible que els veïns, encara que la majoria han tornat a les seues cases, superen l’angoixa i la commoció. Mentres, seguixen els treballs per a tractar que estos veïns recuperen una certa normalitat. Els obrers han desenrunat la vivenda de la segona planta, el pis d’Arantza, de 70 anys i que va morir en el seu pis (l’altre mort, Gerson, de 42 anys, va morir asfixiat pel fum quan intentava salvar els seus veïns). Estos treballadors han tret els electrodomèstics i mobles que van quedar totalment calcinats. Este pis de 35 metres quadrats (un estudi) ha quedat devastat. S’ha apuntalat. El foc hauria començat en la cuina. Bé, la cuina era un racó en una habitació que era saló i dormitori.
Quan els obrers acaben el desenrunament, tancaran la vivenda i així es quedarà fins no se sap quan. Mentres, cal reparar el replanell de tota esta planta, els veïns de la qual tardaran almenys un mes a poder tornar a estos pisos. Els de la resta de la finca sí que van començar a tornar este dilluns. No tots han tornat. Es fa difícil tornar, però estes famílies, la majoria humils, no tenen una altra opció. Posar-se a buscar a Xàbia ara mateix una vivenda de lloguer és una bogeria. Els preus estan pels núvols.
L’ascensor de la finca funciona. Els treballs de neteja de l’escala i els replanells avança. Este matí, els empleats estaven acabant de netejar les parets de la quinta planta. El fum s’hi ha adherit. I les plantes quarta i tercera, per no dir la segona, totalment ennegrida, estan grises tirant a negre. No és fàcil llevar la cendra i la sutja.
Les altres vivendes no han patit grans danys (en alguns pisos de la primera planta s’ha després l’algeps del sostre). Este incendi va deixar una lliçó clara. El més segur era confinar-se en els pisos i esperar que els bombers rescataren els veïns quan ja no hi havia risc que inhalaren fum. Obrir la porta de l’entrada als pisos, la que dona al replanell, era deixar que es colara un núvol de fum negre i tòxic.
Descuits i necessària formació
Mentres, esta passada nit es va declarar un altre incendi en una finca de la Marina Alta, esta vegada a Dénia. Es va aconseguir sufocar les flames amb rapidesa. Va ser un altre incendi que va començar en la cuina. La propietària del pis va haver de ser atesa per inhalació de fum i per patir una crisi d’ansietat. Està bé. Els incendis ocorreguts en edificis en els últims mesos en la comarca fan reflexionar sobre la necessitat d’insistir en les conseqüències dels possibles descuits amb el menjar que es deixa al foc i de formar els veïns perquè sàpien com actuar quan s’origina un incendi en la seua finca.
