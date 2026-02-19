La Diputació de València aprova 400.000 euros per a Gandia dins del Fons de Cooperació Municipal
La vicepresidenta primera Natalia Enguix destaca el treball per a dotar els ajuntaments de liquiditat i garantir els recursos econòmics per a este exercici
La Diputació de València va aprovar este dimarts una inversió de 400.000 euros per a Gandia dins del Fons de Cooperació Municipal, una injecció econòmica clau que va tirar avant per unanimitat en el ple provincial. Esta quantitat forma part d’una partida global de 50 milions d’euros, dels quals 46 milions es destinen a municipis de menys de 50.000 habitants i 4 milions es repartixen equitativament entre Sagunt, Paterna, Gandia, Torrent i València.
La vicepresidenta primera de la corporació, Natalia Enguix, va destacar l’esforç tècnic per a tirar avant estes ajudes malgrat la situació administrativa de la institució, i va assenyalar que, “malgrat tindre el pressupost prorrogat, hem treballat perquè als municipis no els afecte”. Amb esta mesura, el Govern provincial assegura que la gestió dels ajuntaments no es veja frenada i puguen disposar dels recursos econòmics previstos per a este exercici de manera immediata.
Respecte a la inclusió de les grans urbs en este repartiment, Enguix va posar l’accent en la importància de dotar de recursos ciutats amb un alt volum de servicis. La vicepresidenta va subratllar que “en el cas dels majors de 50.000 habitants, com és Gandia, encara que no els correspondria, els hem inclosos perquè tinguen liquiditat i no els afecte el bloqueig del pressupost dels partits de l’oposició”.
Cal recordar que el Fons de Cooperació Municipal funciona com una ferramenta de finançament, la qual cosa permet als ajuntaments destinar els diners tant a inversions productives com a gasto corrent, en funció de les seues necessitats prioritàries. El seu objectiu principal és potenciar l’autonomia local, permetent que siguen els municipis mateixos els qui decidisquen a on aplicar els recursos sense estar subjectes a convocatòries de subvencions amb fins específics predeterminats per altres administracions.
