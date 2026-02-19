La Falla Ferroviària de Xàtiva aposta per un llibret solidari de 500 pàgines amb realitat augmentada
La volta al món en 80 flames proposa un itinerari cultural que connecta tradicions pirotècniques i festives de diferents cultures i reivindica el valor universal del foc com a element de celebració i trobada
La Falla Ferroviària de Xàtiva va presentar este dimecres en la Casa de la Cultura la seua publicació anual, un ambiciós projecte editorial que combina tradició festiva, compromís social i una cuidada proposta literària dirigida a tots els públics.
A l’acte van acudir la regidora de Cultura Festiva de l’Ajuntament de Xàtiva, María Beltrán; les falleres majors de la capital de la Costera; les falleres majors de la comissió; la junta gestora, així com els principals membres de la Junta Local Fallera de Xàtiva.
La temàtica d’esta edició seguix els passos de Phileas Fogg en un recorregut únic per les 80 millors festes del món en què el foc és el protagonista. Des de les Falles de València fins a les celebracions en continents llunyans, el llibret proposa un itinerari cultural que connecta tradicions pirotècniques i festives de diferents cultures, i reivindica el valor universal del foc com a element de celebració i trobada comunitària.
Com a principal novetat, enguany, el llibret incorpora tecnologia de realitat augmentada en la portada. Quan s’escaneja la portada amb el mòbil, la il·lustració cobra vida mitjançant una animació en la qual apareixen alguns dels personatges de la publicació. Així, doncs s’oferix una experiència immersiva des del primer moment.
Experiència inclusiva
La publicació destaca pel seu important contingut literari, amb especial atenció a un extens apartat infantil dissenyat per a acostar la cultura fallera i les tradicions festives als més menuts, i acompanyat d’il·lustracions molt cuidades.
En un esforç per fer la cultura accessible a tots els públics, la Falla Ferroviària també ha incorporat locucions amb les explicacions dels monuments fallers, fet que permet que les persones amb discapacitat visual puguen gaudir plenament de les descripcions i crítiques de les falles.
El llibre compta amb aproximadament 500 pàgines en una edició especialment cuidada tant en disseny com en maquetació, la qual cosa reflectix el treball meticulós de l’equip creatiu i el compromís de la comissió amb l’excel·lència editorial. El resultat és una obra de col·leccionista que combina contingut de qualitat amb una presentació visual que crida moltíssim l’atenció.
Tots els beneficis derivats de la venda de La volta al món en 80 flames es destinaran íntegrament a l’associació Ainhoa, tu sonrisa nuestro RETTo, que fa costat a Ainhoa en la seua lluita contra la síndrome de Rett, un trastorn neurològic poc freqüent que afecta principalment xiquetes i que compromet greument el seu desenrotllament motor i cognitiu. Amb esta iniciativa, la Falla Ferroviària reafirma el seu compromís social i la seua vocació solidària.
