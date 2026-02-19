Les ratxes de vent de fins a 130 km/h que deixa la borrasca Pedro obliguen a tallar el trànsit ferroviari entre la Comunitat Valenciana i Catalunya
Els trens es veuran suspesos en les hores centrals del dia, entre les 11 i les 16 hores
El trànsit ferroviari entre la Comunitat Valenciana i Catalunya estarà interromput hui, dijous 19 de febrer, entre les 11 i les 16 hores, per l’avís per fortes ratxes de vent emés per Aemet. Així ho ha informat Adif en un comunicat emés esta mitjanit en les seues xarxes socials.
La borrasca Pedro és la responsable de les fortes ratxes de vent que s’esperen en la jornada de hui i que han obligat a cancel·lar el servei durant les hores centrals del dia. Si bé, a la Comunitat Valenciana, l’avís màxim és de nivell taronja en el nord de Castelló, amb ratxes de fins a 90 km/h en el litoral i 100 km/h en l’interior, en la costa de Tarragona s’esperen ratxes màximes de 120 km/h, que podrien superar localment els 130 km/h entre les 10:00 i les 18:00 hores. La resta de la Comunitat Valenciana està en avís groc (sud de Castelló i interior de València i Alacant) o sense avís per fenòmens adversos (litoral de València i Alacant).
Tal com ha informat Adif en el mateix comunicat, l’afectació al servici podrà variar en funció de l’evolució meteorològica, per la qual cosa és important comprovar l’estat de trànsit ferroviari en cas d’haver de viatjar pel corredor mediterrani.
