El Llevant UE identifica els llançadors de botelles contra Cömert
Un annex de l’informe de LaLiga, remés als comités de l’RFEF i Antiviolència, indica que el gest del defensa suís “va generar una situació de tensió” prèvia al llançament d’objectes al jugador
Pascu Calabuig
A partir d’un annex, LaLiga ha ampliat i actualitzat l’informe sobre els incidents que van tindre lloc en l’últim derbi entre el Llevant UE i el València CF de diumenge en el Ciutat de València. A la denúncia dels càntics d’odi entre seguidors ultres d’un bàndol i de l’altre, així com al llançament de botelles des de la zona de Tribuna a l’eixida de la gespa del jugador Eray Cömert, hi va agregar, este dimecres, els fets previs.
A més, a última hora d’este dimecres, la Policia Nacional, en col·laboració amb el Llevant UE, hauria identificat els aficionats granotes que van llançar les botelles contra Eray Cömert en l’instant en què el defensa eixia de l’herba cap als vestuaris, minuts després de la trifulca desencadenada per la seua acció amb la banderola, de la qual va tapar els colors del club blaugrana amb la seua samarreta blanc-i-negra.
Reaccions després dels incidents i llançament de botelles
Segons paraules textuals de l’informe, el defensa suís “va provocar una situació de tensió”, una anàlisi que obri la porta al fet que no només el club granota puga ser sancionat pels comités del futbol espanyol en les pròximes hores o dies, sinó al fet que ho puga ser també el futbolista del València.
L’annex publicat dimecres indica que el llançament d’objectes es produïx “després que el jugador visitant Cömert es dirigira a la zona a on es trobava part de l’afició del València CF, agafara una banderola de córner, col·locara la seua samarreta sobre esta i l’onejara a manera de bandera”. “Este gest va provocar una situació de tensió amb membres del cos tècnic, jugadors i aficionats locals, i va ser necessària la intervenció de la Policia Nacional i dels vigilants de seguretat per a restablir la calma”, agrega.
Així mateix, s’apunta que “el club local va emetre a través de les pantalles gegants missatges en contra de la violència i els insults de manera aleatòria durant tot el desenrotllament del partit i després del càntic del minut 94 amb el text següent: ‘Es recorda als espectadors que estan prohibits els càntics i les actituds que resulten ofensius i contraris a la tolerància i el respecte’”.
D’altra banda, els acords del Comité de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) van sancionar amb tres partits els expulsats durant el partit per Miguel Ortiz, Kervin Arriaga i Vicente Iborra. Així ha sigut perquè els jutges de competició han actuat sobre la base de la redacció de l’acta arbitral. De moment, no hi ha hagut sanció, multa o tancament —o apercebiment d’este— pel que va succeir en les graderies, relatat a través d’un informador de LaLiga, a les observacions del qual s’ha agregat el que va fer Cömert i que va ocasionar una trifulca una vegada acabat el partit. El col·legiat i el seu equip no ho van anotar en l’acta perquè no van esperar, com correspondria, a la retirada dels 22 futbolistes.
En estudi pels comités de l’RFEF i la Comissió Antiviolència
L’informe complet està sent estudiat pels comités de l’RFEF i la Comissió Antiviolència, raó per la qual Eray Cömert ha passat a estar exposat a una sanció. Un “castic” que en el passat no van patir jugadors com Vinícius per desitjar amb gestos el descens del València CF a Segona des de la gespa de Mestalla, ni Sergio Ballesteros, des del mateix escenari, bastants anys abans, per agarrar-se els testicles mentres celebrava un gol desafiant amb la mirada a la graderia valencianista.
Cal ressenyar que tant el mateix Cömert com el seu company i capità de l’equip, César Tárrega, a més del tècnic, Carlos Corberán, van demanar disculpes per l’acció de la banderola.
Quant al llançament de les botelles, el Llevant UE i la Policia Nacional han identificat diversos seguidors que van llançar botelles al defensa helvètic quan este es retirava als vestuaris. Entre ells, presumptament, es troba el que va llançar la botella que va impactar en el rostre de Cömert.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els cines Yelmo lamenten “el malentés operatiu” i s’oferixen a atendre l’alumnat de l’IES Benicalap
- Mor als 82 anys l’empresari valencià Pascual Martí
- L’alcaldessa de Llaurí assumix l’acta de diputada en el Congrés
- Dia de dol a Xàbia pels dos veïns morts en l’incendi en la finca del nucli de l’Arenal
- Detinguts a Castelló tres neonazis de Núcleo Nacional per delicte d’odi contra musulmans
- Milers d’arxius danyats per la dana tornen rescatats a Aldaia: “Pensàvem que no els recuperaríem”
- L’alcaldia de Benifairó de les Valls canvia de mans
- Empadronaments fraudulents en la teua casa sense que ho sàpies