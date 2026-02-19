Mazón ja té xòfer en la seua oficina d’expresident
L’anterior cap del Consell, que va dimitir en novembre, suma al seu equip un conductor amb experiència en l’Administració autonòmica
Manuel Lillo
L’expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, ja ha nomenat el xòfer al qual té dret en la seua oficina com a expresident. Quasi quatre mesos després de deixar el càrrec, l’antecessor de Juanfran Pérez Llorca ha nomenat un treballador eventual més en el seu equip.
Es tracta de Manuel Moya Mullor, que exercirà les funcions de conductor i cobrarà, per això, l’equivalent al personal eventual C5, segons indica la resolució del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicada este dijous. Eixe sou equival a 42.313,06 euros bruts anuals.
El conductor ja figura en altres publicacions anteriors del diari autonòmic, com quan va ser nomenat “personal funcionari de carrera del cos de servicis auxiliars de conducció de vehicles” després d’haver superat un procés excepcional d’estabilització convocat per la Conselleria de Justícia. Era març de 2025 i el departament ja el liderava Nuria Martínez, l’actual consellera, amb Carlos Mazón encara com a president.
Curiosament, Moya va figurar en el número 13 de la llista d’Unió Centrista-Centre Democràtic i Social (UC-CDS) en les eleccions autonòmiques de 1999 (que va guanyar el PP per majoria absoluta) per la circumscripció d’Alacant. En aquell moment, el CDS ja havia deixat de comptar amb el seu gran actiu, el seu fundador, Adolfo Suárez, que havia deixat la formació a principis de la dècada i molts dels seus militants van abandonar amb ell el partit.
Qui liderava aquella llista d’UC-CDS per Alacant era Manuel Estevan Navarro, que va ser candidat amb una formació independent a l’alcaldia de Villena en 2007. Curiosament, aquell mateix any, Carlos Mazón figurava com a número 17 en la llista del PP per la circumscripció d’Alacant i es va quedar a un sol escó de resultar triat, ja que el seu partit, que va aconseguir majoria absoluta, va traure 16 representants per la província.
Oficina d’expresident
Este és el segon nomenament de Mazón per a la seua oficina d’expresident. El primer va ser el del seu cap de gabinet en Presidència de la Generalitat, José Manuel Cuenca, nomenat a finals de l’any passat amb un sou d’uns 58.000 euros anuals. Mazón té dret a un assessor més en el seu equip, segons la Llei 6/2002, de 2 d’agost, de l’Estatut dels expresidents de la Generalitat Valenciana. L’expresident té dret a cobrar per este estatus durant dos anys i mig, el mateix temps que va ocupar el Palau de la Generalitat, mentres que el càrrec dels seus assessors pot ser vitalici excepte cessament per decisió de l’expresident. Actualment, l’excap del Consell exercix com a diputat del PP en les Corts Valencianes.
L’oficina d’expresident de Mazón es troba en el carrer Enginyer Lafarga, 2, adjacent al passeig de l’Esplanada d’Alacant, concretament en l’edifici Mónaco.
