Sanitat
La vaga de metges posposa 32.000 cites en la sanitat valenciana
El conseller Marciano Gómez assegura que la parada està “perfectament avalada” i recorda que va contra la ministra de Sanitat
La convocatòria de la vaga de metges, la quinta en menys d’un any, ha obligat, en alguns centres de salut i hospitals de la Comunitat Valenciana, a reprogramar cites, si bé en esta ocasió les operacions quirúrgiques s’han inclòs en els servicis mínims decretats per la Conselleria de Sanitat per a garantir que no s’ajornaren. Este dijous, en un acte a Alacant, el conseller Marciano Gómez ha donat una xifra de quantes cites hauran de reprogramar-se en el futur: un total de 32.000.
Ho ha dit en declaracions als mitjans després de reunir-se amb l’equip directiu de l’Agrupació Sanitària Interdepartamental (ASI) Alacant-Nord. I ha aprofitat per a insistir que la vaga de metges no va contra la Conselleria de Sanitat. “En primer lloc, el que vull deixar clar és que això és una vaga que es fa a la ministra de Sanitat, que és la que no ha inclòs els metges en l’element de negociació”, ha destacat Gómez.
Crítiques a la ministra
Els metges van iniciar este dilluns la que serà la seua quinta vaga en menys d’un any. L’objectiu és reclamar un estatut marc propi, diferent del de la resta de categories professionals, a més d’exigir millores en les seues condicions laborals. Esta convocatòria serà només la primera d’un total de 24 jornades de parada previstes entre febrer i juny, amb una setmana de vaga cada mes.
“Sorprenentment, la ministra està posant en marxa un nou estatut de personal sanitari sense comptar amb els facultatius, la qual cosa és una anomalia que està repercutint en els ciutadans de diferents comunitats autònomes”, ha retret Gómez, que ha afegit que creu que la mobilització laboral està “perfectament avalada per les causes que ells exposen”.
32.000 cites ajornades
Quant als efectes de la vaga sobre la sanitat valenciana, ha dit que la Conselleria intenta “pal·liar” en la mesura del que pot l’impacte de les parades. Durant estos primers tres dies de la vaga indefinida que seguirà durant una setmana cada mes, l’impacte ha sigut de 32.000 actes sanitaris no realitzats.
En concret, ha afegit el conseller, es tracta de cites en atenció primària, hospitalària, intervencions o exploracions diagnòstiques. “Intentem buscar l’equilibri entre el dret fonamental a la vaga i el dret constitucional de les persones a la seua salut”, ha resolt.
En la vaga de desembre, que es va prolongar quatre dies, el seguiment mitjà va ser del 15 % en el conjunt de les jornades. Segons les dades oficials de la Conselleria de Sanitat, es van posposar prop de 60.000 cites, unes 15.000 per dia. Estes van haver de ser reprogramades, la qual cosa va suposar un repte afegit per a un sistema sanitari que ja arrossega problemes estructurals de pressió assistencial: demores superiors a 15 dies en atenció primària, més de 68.000 pacients en llistes d’espera quirúrgiques i uns 440.000 en consultes d’especialitats.
