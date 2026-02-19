La valenciana Sònia Valiente, guardonada amb el premi Letras del Mediterráneo 2026
L’escriptora afirma que este reconeixement és “una embranzida per a l’autoconfiança d’una mateixa”. Sobre la valoració que ha fet el jurat de la seua manera de relatar problemes actuals, com la soledat, destaca que el seu camí “és fer entreteniment, però si, de passada, puc fer reflexionar, què més se li pot demanar a una novel·la?”
L’escriptora Sònia Valiente (València, 1975) ha sigut guardonada, per la Diputació Provincial de Castelló, amb el premi Letras del Mediterráneo 2026. Un reconeixement, que també han rebut dos autors nacionals més en esta octava edició, com Alfonso Mateo-Sagasta i Ana Covadonga, que per a l’autora valenciana és “una embranzida per a l’autoconfiança d’una mateixa, que estic fent bé les coses”. “Escriure és una cosa solitària, sacrifiques temps d’altres coses perquè és la teua passió, i, quan veus estos reconeixements, sents agraïment i visibilitat”, insistix en declaracions a este diari, en les quals també destaca que “ser profeta en la teua terra és meravellós”.
Segons la decisió del jurat, Valiente —escriptora, doctora cum laude en Comunicació i autora de huit llibres de narrativa i no-ficció— rep el guardó per “la seua capacitat per a perfilar personatges ferits, ambientacions envolupants, així com la construcció d’un univers propi, sostingut per un ritme narratiu eficaç”, a més de l’“encert” a l’hora de “retratar problemàtiques del nostre temps —la soledat, els límits de l’ambició, la tecnologia o el desig— en una fotografia lúcida de la societat contemporània”.
Entretindre i reflexionar
Sobre esta valoració de la seua labor, Valiente afirma que “estem immersos en un canvi d’era en què no som conscients de com de pressa va tot”, i que el seu “camí” com a escriptora “és fer entreteniment, perquè la vida ja és complicada. Però si, en el camí, puc fer reflexionar, què més se li pot demanar a una novel·la?”. “I fer una reflexió sobre el que ens passa a tots crec que interpel·la els teus lectors”, insistix l’autora, que compta entre les seues obres amb El reloj del fin del mundo (2025, Plaza & Janés), Veintitrés fotografías (2023, Plaza & Janés) i Marcas sonrientes (2016, UOCPress); així com Change Marketers (2015) i Doce miedos (2013), els dos amb El Viso Media; Volveré a por ti (2012, Pantaleimon Books); Fòbies i dèries (1999, UPV) i Tinta fresca (1993, Tres i Quatre). “La seua qualitat literària, unida al potencial comercial de les seues trames originals, li ha valgut el guardó en la categoria de narrativa”, conclou al respecte la decisió del jurat.
En paraules del diputat de Cultura, Alejandro Clausell, estos guardons ajuden a col·locar Castelló com “un territori referent cultural, i amb les obres, publicades i distribuïdes nacionalment i internacionalment, s’enriquix el panorama amb la diversitat i la riquesa de la narrativa mediterrània”. No en va, Valiente —com també els altres dos guardonats— haurà de publicar “abans que acabe l’any una novel·la ambientada o amb part de la trama a Castelló”.
De Covadonga a Megan Maxwell
Més enllà de Valiente, els Premis han guardonat Ana Covadonga (Oviedo, 1990), per, “dins de les veus emergents de la novel·la negra espanyola contemporània”, tindre una “conjunció especialment valuosa: la capacitat de fondre la tècnica policial amb una escriptura reflexiva, profundament humana”. D’altra banda, també ha sigut premiat Alfonso Mateo-Sagasta (Madrid, 1960), que és llicenciat en Geografia i Història i que ha publicat fins al moment nombrosos relats i articles, cinc assajos i nou novel·les.
“Des que es va crear en 2016, este certamen ha reconegut primers espases de la narrativa contemporània, amb la publicació de narratives ambientades a Castelló, fet que l’ha convertit en una plataforma de promoció de la literatura mediterrània. Entre els autors destacats que han rebut este guardó en edicions anteriors hi ha noms com Megan Maxwell, Espido Freire, Pere Cervantes, Rosa Ribas i Julio César Cano, entre altres”, conclou l’anunci del jurat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els cines Yelmo lamenten “el malentés operatiu” i s’oferixen a atendre l’alumnat de l’IES Benicalap
- Mor als 82 anys l’empresari valencià Pascual Martí
- L’alcaldessa de Llaurí assumix l’acta de diputada en el Congrés
- Dia de dol a Xàbia pels dos veïns morts en l’incendi en la finca del nucli de l’Arenal
- Detinguts a Castelló tres neonazis de Núcleo Nacional per delicte d’odi contra musulmans
- Milers d’arxius danyats per la dana tornen rescatats a Aldaia: “Pensàvem que no els recuperaríem”
- L’alcaldia de Benifairó de les Valls canvia de mans
- Empadronaments fraudulents en la teua casa sense que ho sàpies