El Consell aprova el decret d’ajudes de 80.000 euros per a les víctimes de la dana
La Generalitat obri un termini de tres mesos per a sol·licitar la “subvenció” i sis mesos per a abonar la seua quantia en un pagament únic
El Ple del Consell ha aprovat, este divendres, el decret pel qual s’aproven les bases reguladores i el procediment de concessió directa d’ajudes destinades a unitats familiars o de convivència per a pal·liar danys personals produïts per la dana registrada l’octubre de 2024 a la Comunitat Valenciana. És la “subvenció”, expressió utilitzada este divendres per l’executiu autonòmic, de 80.000 euros per defunció o incapacitat absoluta i permanent causada directament per la riuada que va anunciar dimecres el president, Juanfran Pérez Llorca, en les Corts.
L’aprovació del decret obri un procés que es preveu que estiga finalitzat íntegrament, amb l’abonament de les quanties corresponents, com a màxim, d’ací a nou mesos. Seran tres mesos de termini per a sol·licitar esta ajuda per part dels qui consideren que complixen els requisits. I, des del moment en el qual finalitza eixe termini de sol·licitud, la Generalitat tindrà sis mesos per a dur a terme l’abonament, que es farà en un pagament únic.
Segons ha informat el Consell, este decret naix en el marc de la nova fase del Pla de recuperació de la Generalitat iniciada en 2026. “La situació demostra que en estos moments es continua necessitant ajuda”, ha explicat el vicepresident tercer i responsable de la reconstrucció, Vicent Martínez Mus, quan se li ha preguntat en roda de premsa per què s’havia aprovat esta mesura quasi 500 dies després de la catàstrofe.
Com es repartix
Esta ajuda s’articula per dos vies. D’una banda, en cas d’incapacitat absoluta i permanent, serà beneficiària la persona declarada en esta situació. Pel que respecta als casos de defunció, podran ser-ne beneficiaris, a títol de víctimes indirectes, el cònjuge no separat legalment o la persona que mantinguera una relació anàloga d’afectivitat; els fills de la persona morta, així com els fills que, tot i no ser-ho del mort, ho siguen de la persona prevista com a cònjuge o parella, i, en defecte d’això, els pares. En cas que no n’hi haja, podran accedir a l’ajuda els ascendents de segon grau i, en últim terme, els germans.
Així mateix, quan concórreguen diversos beneficiaris en condició de víctimes indirectes, la distribució de l’ajuda es portarà a cap segons el que preveu el decret. Així, en els casos de cònjuge o parella i fills, la quantia es dividirà en dos mitats: una per al cònjuge o persona amb relació anàloga d’afectivitat i una altra per al fill o fills, que es repartirà per parts iguals. En els supòsits en què resulten beneficiaris els pares, ascendents de segon grau o germans, l’import es distribuirà entre ells a parts iguals.
Les subvencions es concedixen de manera directa per concórrer raons d’interés econòmic, social i humanitari derivades del caràcter excepcional i únic dels esdeveniments que motiven el procediment, la qual cosa determina la improcedència d’una convocatòria pública. Quant a l’import, cada ajuda serà de 80.000 euros, d’acord amb els criteris establits, i s’imputarà a la línia de subvenció que s’habilite mitjançant la corresponent modificació pressupostària.
Terminis
Pel que respecta al procediment, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de tres mesos des de la publicació del decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Podran formular-se en nom propi o mitjançant representant i es presentarà una sol·licitud per cada persona que tinga la condició de beneficiària, sense perjuí que, quan una mateixa persona reunisca diverses causes, puga acumular-les en una única sol·licitud. Respecte a les persones mortes, es podran presentar tantes sol·licituds com beneficiaris en condició de víctimes indirectes hi haja.
Finalment, el decret regula la documentació que ha d’acompanyar les sol·licituds, els mecanismes de comprovació i verificació de dades, la instrucció i resolució del procediment, els terminis de notificació i el pagament de les ajudes, que es farà en un abonament únic després de la resolució de concessió.
