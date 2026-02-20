El Consell aprova les mesures per a limitar la pol·linització creuada en plantacions de cítrics
Els bucs no podran situar-se a menys de 4 quilòmetres de les plantacions de cítrics entre el 2 de març i el 31 de maig
El Ple del Consell ha aprovat, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, les mesures per a limitar la pol·linització creuada en cítrics que provoca la presència de llavors en el fruit.
De manera general, els bucs hauran de col·locar-se a més de 4 quilòmetres de les plantacions de cítrics. Esta regulació es mantindrà durant l’època de floració d’estos cultius, que, atesos els registres actuals de temperatures i les condicions previstes per a la primavera de l’any 2026, es fixa entre el 2 de març i el 31 de maig.
L’acord també preveu les condicions especials per als assentaments de bucs en 232 municipis de la Comunitat Valenciana, dels quals 145 pertanyen a la província d’Alacant, 24 a la de Castelló i 63 a la de València.
“L’Administració és conscient de la necessitat d’avançar en la correcta ordenació dels dos sectors. En este sentit, cal tindre present l’acord al qual es va arribar el 9 de febrer de 2026 amb els col·lectius implicats, que arreplega tota una sèrie d’iniciatives dirigides a conciliar els interessos de la citricultura i l’apicultura”, han assenyalat des de Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els cines Yelmo lamenten “el malentés operatiu” i s’oferixen a atendre l’alumnat de l’IES Benicalap
- Dia de dol a Xàbia pels dos veïns morts en l’incendi en la finca del nucli de l’Arenal
- Detinguts a Castelló tres neonazis de Núcleo Nacional per delicte d’odi contra musulmans
- La Falla Ferroviària de Xàtiva aposta per un llibret solidari de 500 pàgines amb realitat augmentada
- Milers d’arxius danyats per la dana tornen rescatats a Aldaia: “Pensàvem que no els recuperaríem”
- L’alcaldia de Benifairó de les Valls canvia de mans
- Empadronaments fraudulents en la teua casa sense que ho sàpies
- Granotes i blanc-i-negres: una rivalitat d’esquerres i dretes; rics i pobres?