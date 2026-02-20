Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell aprova les mesures per a limitar la pol·linització creuada en plantacions de cítrics

Els bucs no podran situar-se a menys de 4 quilòmetres de les plantacions de cítrics entre el 2 de març i el 31 de maig

Begoña Jorques

València

El Ple del Consell ha aprovat, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, les mesures per a limitar la pol·linització creuada en cítrics que provoca la presència de llavors en el fruit.

De manera general, els bucs hauran de col·locar-se a més de 4 quilòmetres de les plantacions de cítrics. Esta regulació es mantindrà durant l’època de floració d’estos cultius, que, atesos els registres actuals de temperatures i les condicions previstes per a la primavera de l’any 2026, es fixa entre el 2 de març i el 31 de maig.

L’acord també preveu les condicions especials per als assentaments de bucs en 232 municipis de la Comunitat Valenciana, dels quals 145 pertanyen a la província d’Alacant, 24 a la de Castelló i 63 a la de València.

“L’Administració és conscient de la necessitat d’avançar en la correcta ordenació dels dos sectors. En este sentit, cal tindre present l’acord al qual es va arribar el 9 de febrer de 2026 amb els col·lectius implicats, que arreplega tota una sèrie d’iniciatives dirigides a conciliar els interessos de la citricultura i l’apicultura”, han assenyalat des de Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca.

