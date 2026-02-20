Copa del Rei a València: l’objectiu d’aconseguir els 70 milions d’impacte econòmic
Més de deu mil aficionats de fora de la província valenciana acudiran a la Copa, la qual cosa suposa un nou rècord, mentres que 25.000 persones es van quedar en llista d’espera per a aconseguir abonaments
A. C.
La ciutat de València acull fins diumenge, en el flamant Roig Arena, una nova edició de la Copa del Rei de l’ACB, un torneig que l’organització espera portar a una altra dimensió, amb l’objectiu d’arribar als 70 milions d’euros d’impacte.
“El que genera esta Copa és gros”, va admetre este dimarts José Miguel Calleja, director general de l’ACB, en una trobada amb els mitjans. L’impacte directe d’este torneig, va explicar, encara que varia segons la seu, oscil·la entre els 20 i els 25 milions d’euros, i si es tenen en compte qüestions d’imatge o de marca pot elevar-se fins als 70 milions.
“La previsió és que se superen. Esperem superar els retorns de les edicions anteriors”, va afirmar. Entre les raons: l’atractiu de València, el fet que el torneig no es jugue en la ciutat des de fa més de vint anys i també l’imant que suposa el Roig Arena.
Un pavelló de 365 milions
Inaugurada en setembre, la instal·lació va ser impulsada per l’empresari i màxim accionista del València Basket, Juan Roig, en un projecte global de 400 milions d’euros, dels quals 365 es van destinar a la construcció i posada en marxa d’un recinte que és un dels més moderns d’Europa, si no el que més, i que es compara amb els de les franquícies de l’NBA. “El pavelló és perfecte per a muntar un esdeveniment així. És molt fàcil. Muntes en mig dia o en un dia el que en un altre et costa dos o tres dies”, va destacar.
Amb una capacitat de 15.600 espectadors en format bàsquet, que creix fins als 20.000 en format concert, el recinte pot marcar una fita en la Copa, que té la seua màxima afluència en els 15.465 espectadors que en 2017 van assistir, en el Fernando Buesa Arena de Vitòria, a la semifinal entre el Baskonia i el Reial Madrid.
Aforament d’altres edicions
L’aforament augmentarà, per tant, respecte a les últimes edicions. El Gran Canaria Arena que va acollir el torneig en 2025 té un aforament d’11.500; el Martín Carpena, seu de 2024, uns 11.300, i l’Olímpic de Badalona, que ho va ser en 2023, uns 12.750. Els 1.700 metres quadrats de pantalles LED del recinte han de portar també el torneig a una altra dimensió tecnològica.
Deu mil aficionats de fora de la província de València acudiran a la cita, la qual cosa ja suposa un nou rècord en la competició, segons va detallar l’ACB. De fet, hi haurà representació dels equips no classificats, en alguns casos amb fins a 80 seguidors.
També hi ha hagut rècord en la llista d’espera de seguidors que no van poder adquirir el seu abonament: 25.000 persones. Una cosa semblant ha passat en els professionals que cobriran el torneig: n’hi ha acreditats uns 225, però les peticions van superar les 400. El torneig es retransmetrà en 153 països o territoris dels cinc continents.
Però València espera molts més visitants que abonats a la Copa. Calleja va dir que assumixen que hi haurà milers d’aficionats que acudisquen sense tindre entrades per a viure l’experiència des de fora.
Eixa és una de les raons que han portat a potenciar la Fan Zone, un espai de més de noranta mil metres quadrats al costat del Roig Arena d’entrada lliure i en el qual hi haurà concerts, partits i concursos de bàsquet, activitats i espais per a clubs i patrocinadors. A més, este dissabte al matí acollirà la “trobada entre aficions”.
Un altre dels atractius que fomentarà la presència d’aficionats sense abonament és la Minicopa Endesa, un torneig paral·lel de categoria infantil que celebra la seua vint-i-dosena edició i pel qual van passar en el seu moment ara estreles com Ricky Rubio, Luka Doncic, Victor Wembanyama, entre molts altres.
Este torneig tindrà també una altra dimensió respecte a edicions anteriors, perquè fins a les semifinals es disputarà en la confrontant Fonteta, la històrica casa del València Basket fins a este estiu, amb capacitat per a fins a huit mil espectadors, i la final serà en el mateix Roig Arena. L’entrada per a tots els partits serà gratuïta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els cines Yelmo lamenten “el malentés operatiu” i s’oferixen a atendre l’alumnat de l’IES Benicalap
- Dia de dol a Xàbia pels dos veïns morts en l’incendi en la finca del nucli de l’Arenal
- Detinguts a Castelló tres neonazis de Núcleo Nacional per delicte d’odi contra musulmans
- La Falla Ferroviària de Xàtiva aposta per un llibret solidari de 500 pàgines amb realitat augmentada
- Milers d’arxius danyats per la dana tornen rescatats a Aldaia: “Pensàvem que no els recuperaríem”
- L’alcaldia de Benifairó de les Valls canvia de mans
- Empadronaments fraudulents en la teua casa sense que ho sàpies
- Granotes i blanc-i-negres: una rivalitat d’esquerres i dretes; rics i pobres?