Estabilitzat l’incendi amb diversos focus entre Beniatjar i la Pobla del Duc
El foc, que es va originar anit en uns barrancs de canyes al costat de sengles carreteres provincials, va mobilitzar un ampli dispositiu d’extinció
L’incendi que es va declarar a les 21 hores d’este dijous entre els termes municipals de la Pobla del Duc i Beniatjar ha quedat estabilitzat al llarg de la matinada de divendres després de mobilitzar un ampli dispositiu d’extinció.
Segons ha informat el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat, es van localitzar a la nit dos focus del foc: un en la zona de canyar del barranc de la Xara, al costat de la carretera CV-611, i un altre en el barranc de Benicadell, al costat de la CV-622.
En l’incendi van intervindre quatre dotacions del Consorci Provincial de Bombers, amb un cap de sector, tres unitats amb autobomba dels bombers forestals de la Generalitat i un agent mediambiental. Este divendres de matí continuen treballant en la zona una dotació de bombers, quatre brigades forestals amb un coordinador i tres unitats de bombers forestals de la Generalitat.
Segons han informat des del Consorci de Bombers, la situació de l’incendi ara mateix és favorable, davant de l’absència de vent.
Anit també es va desplaçar fins al lloc del sinistre una patrulla de Guàrdia Civil per a controlar el trànsit, atesa la proximitat de les flames amb dos carreteres provincials. A més, es va sol·licitar la col·laboració dels bombers de la Diputació d’Alacant per tal de reforçar les unitats destinades a sufocar el foc, ja que este es va originar quan ja era de nit i no hi havia la possibilitat que pogueren intervindre els mitjans aeris d’extinció.
