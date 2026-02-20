Gandia acull la primera exposició que organitza PHotoESPAÑA a la Comunitat Valenciana
“Mnemosyne. Derives i fragments en la producció de memòria”, amb obres de la Col·lecció José Luis Soler, es pot veure en la Casa de la Cultura fins al 5 d’abril
La Casa de la Cultura de Gandia acull, fins al 5 d’abril, l’exposició “Mnemosyne. Derives i fragments en la producció de memòria”, una mostra comissariada per Eva del Llano a partir d’una selecció d’obres de la Col·lecció José Luis Soler. Esta exposició, reconeguda amb el I Premi de Comissariat José Luis Soler, suposa la primera vegada que PHotoESPAÑA presenta una mostra del seu programa oficial a la Comunitat Valenciana.
L’exposició proposa un diàleg amb la temàtica de l’edició 2025 de PHotoESPAÑA, presentant imatges de Ferran García Sevilla, Hamish Fulton, Jonas Mekas, Iñaki Bonillas i Takuma Nakahira.
A través d’un enfocament descentralitzat de la memòria, la mostra convida els visitants a recórrer ambients visuals diversos que interpel·len l’espectador i qüestionen la manera en la qual “ens contem a nosaltres mateixos, desplaçant l’atenció de la imatge individual al relat reconstruït pel conjunt de l’obra”.
L’acte de presentació va comptar amb la presència de la vicepresidenta de Bombas Gens, Susana Lloret; el comissariat d’art contemporani, Vicent Todolí; la comissària de l’exposició, Eva del Llano, i l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, així com representants municipals encapçalats per la regidora de Cultura, Balbina Sendra.
En la seua intervenció, l’alcalde va destacar la rellevància de la col·laboració entre PHotoESPAÑA, Bombas Gens i la ciutat de Gandia. Va destacar que portar per primera vegada esta exposició a la ciutat “suposa un orgull, no només per la qualitat de la col·lecció, sinó també per l’oportunitat d’acostar a la ciutadania obres que reflexionen sobre la memòria i l’art contemporani”.
Prieto va ressaltar la labor dels comissaris i gestors culturals i va remarcar la importància de compartir la creació artística amb el públic com a acte que dona sentit a l’obra.
A més, va assegurar que esta obra marcarà l’inici de futures col·laboracions culturals amb Bombas Gens i amb la col·lecció de José Luis Soler, “consolidant Gandia com un epicentre cultural a la Comunitat Valenciana”.
Per la seua banda, Susana Lloret va expressar que la col·lecció de José Luis Soler va ser concebuda per a transcendir al col·leccionista i compartir l’art amb la comunitat. I va destacar que el I Premi de Comissariat José Luis Soler busca visibilitzar i donar suport a comissaris emergents, com en el cas d’Eva del Llano, primera receptora del premi.
Vicent Todolí va posar l’accent en la riquesa i diversitat de la Col·lecció José Luis Soler, així com en la seua vocació d’oferir oportunitats a jóvens artistes i comissaris.
I va recordar com la col·lecció es va anar construint al llarg dels anys amb una clara intenció de difondre l’art abstracte i fotogràfic i com la selecció d’obres per a esta exposició reflectix un equilibri entre la qualitat artística i l’accessibilitat, “garantint que els visitants puguen experimentar l’art de manera directa i significativa”.
Finalment, la comissària Eva del Llano va explicar que la mostra busca crear un recorregut “plural i fragmentat, evocant la dinàmica de la memòria i estimulant un procés actiu de producció de sentit per part de l’espectador”.
