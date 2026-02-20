Sanitat
Impacte de la vaga de metges a la Comunitat Valenciana: 75 cirurgies cancel·lades al dia, 4.000 cites en els ambulatoris i 6.595 en especialitats
La parada està tenint un 10 % de seguiment de mitjana en els tres primers dies, menys que en desembre, per uns servicis mínims al 75 %
Els pacients estan sent els principals afectats per la vaga de metges, que, encara que amb menys seguiment que la del mes de desembre, està impactant de ple en la sanitat pública valenciana i obligant a cancel·lar cites davant de l’absència de facultatius. A falta de conéixer el balanç total, la parada suma 32.000 cites posposades en els tres primers dies, segons la xifra oferida este dimecres pel conseller de Sanitat, Marciano Gómez. Si es manté el ritme d’estos primers dies i el seguiment mitjà del 10 % per part dels facultatius, la setmana podria acabar amb 54.000 cancel·lacions.
Per tipus d’intervencions, la parada mèdica ha obligat a suspendre 225 cirurgies, 75 cada dia, amb un repartiment de 112 en la província de València, 92 a Alacant i 21 a Castelló; i un total de 12.000 consultes en atenció primària —4.000 diàries—, amb 6.420 posposades en els centres de salut de València, 4.410 en els d’Alacant i 1.170 en els de Castelló. No obstant això, la major afectació es registra en les consultes externes, les d’especialitats, a on els servicis mínims eren del 75 %. En els tres dies, la suma és de 19.785 cites reprogramades; la mitjana és de 6.595 diàries i un repartiment total de 10.586 a València, 7.270 a Alacant i 1.929 a Castelló.
Menys seguiment que en desembre
La dada serà inferior a la que va registrar-se en desembre, que, amb només quatre dies de vaga, va elevar la xifra de cancel·lacions fins als 60.000 actes sanitaris, amb una mitjana de 15.000 diàries. Llavors, al voltant del 15 % de facultatius van donar suport a la parada, i ara està sent del 10 % segons les dades de la Conselleria de Sanitat. Ahir, la xifra es va quedar en el 10,76 % de seguiment, amb diferències notables entre províncies. A Alacant, la parada va ser més seguida (15,20 %) que a València (9,10 %) i Castelló (6,29 %). No obstant això, el sindicat convocant, CESM, eleva el suport a la vaga fins al 90 % en els hospitals i fins al 85 % en els ambulatoris.
Esta reducció ve, en opinió dels sindicats, per uns servicis mínims superiors que en desembre, que CESM va qualificar d’“abusius”. A ningú se li escapa que, més enllà d’este personal imposat, es tracta de la quinta parada en un any, la seua duració s’ha allargat a una setmana sencera i és la primera de cinc setmanes convocades fins a juny. En total, els metges pensen parar 24 dies en total.
Gómez ha defés estos servicis mínims, perquè “busquen l’equilibri entre el dret fonamental a la salut i el dels treballadors que tenen dret a fer vaga”. Malgrat això i a pesar de minimitzar el seu impacte, el titular de Sanitat no ha desaprofitat l’oportunitat per a recordar que “és una vaga que es fa a la ministra de Sanitat per no haver comptat amb ells en la negociació d’un estatut propi”. De fet, ha assegurat que la parada “està perfectament avalada”.
És cert que la vaga és d’àmbit nacional i es dirigix, principalment, a Mónica García per a reclamar-li un estatut propi; ella ha arribat a un acord general amb els sindicats majoritaris, sense els facultatius, que inclou més de 100 millores per al conjunt del personal sanitari, metges inclosos, segons Satse, CCOO, UGT i CSIF. Però els facultatius estan aprofitant les reivindicacions per a recordar-li a Gómez l’incompliment de la promesa de les 35 hores anunciada durant la campanya electoral per a gener de 2025 i que seguix sense arribar a la sanitat pública valenciana. De fet, la manifestació d’ahir dijous va començar enfront de les portes de la Conselleria de Sanitat a València i va finalitzar en la Delegació del Govern.
“Volem condicions dignes per a poder atendre millor el pacient”
“Volem condicions dignes per a poder atendre el pacient de la millor manera possible”. Eixe és la principal proclama dels metges este dijous a València, durant la manifestació amb la qual prop d’un miler de professionals —també alguns familiars i pacients— tornen a reclamar al Govern central una millora de les seues condicions laborals i una negociació al marge de la resta de categories professionals; en definitiva, per a reivindicar un estatut propi. La marxa, que va començar a les portes de la Conselleria de Sanitat i va finalitzar enfront de la Delegació del Govern, és l’única plantejada durant esta primera setmana de vaga indefinida a la Comunitat Valenciana; n’hi ha convocada una al mes fins a juny. Els facultatius han protestat durant tots estos dies a les portes dels hospitals i centres de salut de tota l’autonomia, però CESM-CV —el sindicat convocant— va voler centralitzar a València el seu principal acte de protesta. De fet, s’hi van desplaçar facultatius tant de Castelló com d’Alacant.
El sindicat mèdic no sol ser especialment reivindicatiu, però, “per una vegada, estem units i això és important”, explica una hematòloga, que preferix no compartir el seu nom. D’esperances per a aconseguir un estatut propi n’hi ha moltes, però creuen que està complicat, perquè “els metges eixim barats” i “Espanya no té la capacitat econòmica per a atendre les nostres demandes”. Ella i les seues companyes senten que s’ha vulnerat el seu dret a la vaga, perquè els servicis mínims són del 100 % en el seu servici, encara que opina que, per això, “cada vegada hi ha més mobilització en xarxes socials”.
Per la seua banda, la secretària de CESM a València, M. Pilar Valero, ha ressaltat estos servicis mínims “abusius”. “Estem molt contents amb el seguiment de la parada —explica—, però al final el que té impacte és si realment la ciutadania ho percep, i no ens estan deixant”. Ella llança crítiques a la ministra, però també al conseller Gómez. Les comunitats autònomes són les que han d’aplicar eixe estatut i negociar-lo en cada territori i “estan posant moltes traves en el consell interterritorial”.
Reprogramar cites
A partir de divendres i abans de la pròxima vaga convocada en plena setmana fallera, el repte serà reprogramar estes més de 50.000 cites posposades, un repte afegit per a un sistema sanitari que ja arrossega problemes estructurals de pressió assistencial: demores superiors a 15 dies en atenció primària, més de 68.000 pacients en llistes d’espera quirúrgiques i al voltant de 440.000 en consultes d’especialitats.
