Les Falles de Paiporta premien el valencià: guardons de fins a 700 euros per fer-ne ús
L’Agència de Promoció del Valencià també premiarà el monument més igualitari, així com l’ús de la llengua en activitats com la cavalcada del ninot
S. G.
L’ús del valencià en les Falles de Paiporta pot tindre premi. Per dècim any, l’Agència de Promoció del Valencià Aviva Paiporta guardonarà l’ús de la llengua en els monuments fallers, així com en la cavalcada del ninot i els llibrets. A més, Aviva també premiarà la falla més igualitària de la localitat. Les quanties econòmiques d’estos guardons, que també van acompanyats d’una banderola acreditativa, s’han incrementat substancialment en este 2026, primeres celebracions falleres després de la parada motivada per la dana d’octubre de 2024.
En concret, el premi a l’ús del valencià en el monument gran està dotat amb 700 euros, enfront dels 500 de 2024. El monument infantil amb millor ús del valencià rebrà 500 euros, enfront dels 300 de celebracions anteriors. Finalment, la comissió que obtinga el premi d’Aviva en la cavalcada del ninot tindrà una gratificació de 700 euros, enfront dels 500 de l’última edició.
300 euros per a la falla més igualitària
Dins dels premis que atorga Aviva a les falles de Paiporta també s’inclou la categoria de falla més igualitària. En l’última convocatòria, la comissió guanyadora rebia una banderola acreditativa, mentres que enguany el premi està dotat amb 300 euros.
La regidora d’Educació i responsable d’Aviva, Olga Sandrós, ha explicat que “per a l’Ajuntament de Paiporta és tan fonamental el suport a les festes més genuïnament valencianes, les Falles, com l’ús del valencià”. Per això, ha afegit Sandrós, “hem incrementat la partida pressupostària en este 2026 per a uns guardons que estan plenament consolidats després de 10 anys des que es van crear”.
La convocatòria dels premis es publicarà en els pròxims dies en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), moment a partir del qual s’habilitarà el tràmit per a poder presentar-se. Les persones responsables de les comissions falleres rebran una notificació per a poder facilitar tota la documentació necessària si desitgen participar en la convocatòria.
Ús i qualitat del valencià
Les bases reguladores establixen que la concessió dels premis valorarà especialment l’ús i la qualitat del valencià en els textos i les llegendes dels monuments, llibrets i cavalcades. El jurat es constituirà una vegada finalitze el termini de presentació de sol·licituds i verificarà que la documentació aportada s’ajusta a les bases abans d’emetre el seu veredicte, que quedarà arreplegat en acta i es farà públic en l’acte d’entrega de premis de les comissions falleres.
Els criteris de valoració inclouen la correcció lingüística i la quantitat de textos, amb fins a deu punts; la qualitat literària, amb un màxim de cinc punts; l’enginy i la sàtira, amb fins a cinc punts; així com la coherència intertextual del conjunt, amb idèntica puntuació. A més, es valorarà amb fins a cinc punts l’ús de la igualtat i la inclusió en el conjunt de la comissió fallera. Les puntuacions atorgades per cada membre del jurat hauran d’estar degudament motivades.
Una vegada calculada la mitjana aritmètica de cada comissió, s’adjudicaran els premis segons l’orde de puntuació obtinguda i, en cas d’empat, s’aplicarà l’orde de prelació establit en els criteris de valoració.
