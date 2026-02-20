Més de dos milions d’euros per a prevenció i medi ambient a Morvedre
La Diputació repassa la seua inversió en la comarca en este àmbit durant una jornada a Faura per a reforçar la coordinació institucional
La Diputació de València ha reforçat la coordinació institucional en matèria de prevenció d’incendis, medi ambient i desenrotllament territorial amb la comarca del Camp de Morvedre; un capítol al qual l’any passat va destinar més de dos milions d’euros.
L’Ajuntament de Faura ha acollit una nova sessió del programa “La Dipu en ruta”, dirigit pel diputat de Medi Ambient, Desenrotllament Territorial Sostenible i Prevenció de Riscos Forestals, Avelino Mascarell; amb l’alcaldessa de Faura i presidenta de la Mancomunitat de les Valls, Consol Duran, com a amfitriona de la jornada. Així mateix, en la trobada ha participat una àmplia representació d’alcaldes i alcaldesses de la comarca, agents socioeconòmics i personal tècnic municipal.
L’objectiu de la reunió ha sigut, en paraules del diputat Avelino Mascarell, “reforçar la coordinació institucional, explicar de manera directa les línies d’ajuda vigents i resoldre dubtes tècnics sobre la seua tramitació, en un format de treball conjunt entre responsables polítics i equips tècnics provincials i locals”.
Inversió
En este sentit, el cap de secció de Medi Natural i Gestió Forestal, Fernando Pradells, ha explicat als assistents que la Diputació ha destinat entre 2024 i 2025 més de dos milions d’euros al Camp de Morvedre en actuacions ambientals de prevenció d’incendis, gestió d’espais naturals, prevenció de catàstrofes —amb una dotació específica d’un milió d’euros—, ajudes per al compliment de la llei de benestar animal i programes d’educació ambiental.
El diputat Mascarell, referent a això, ha destacat també la importància de protegir entorns com la serra Calderona, “un dels espais naturals més valuosos de la nostra província, amb un ecosistema mediterrani de gran riquesa. La nostra obligació és preservar este patrimoni per a les generacions futures, compatibilitzant la seua conservació amb un ús públic ordenat i respectuós”.
Acostar la Diputació als pobles
En nom de la Mancomunitat de les Valls, Consol Duran ha agraït “la voluntat d’acostar la Diputació als pobles, perquè la proximitat entre administracions no és un discurs, sinó una necessitat real per als ajuntaments, especialment els més xicotets”. La presidenta de l’ens supramunicipal ha destacat que el desplaçament dels responsables tècnics fins a la comarca “ha permés a les alcaldesses i alcaldes i als tècnics resoldre dubtes de primera mà i establir canals de contacte directes que facilitaran la tramitació dels projectes”. “Quan les administracions col·laborem i parlem el mateix llenguatge, garantim que les ajudes arriben a on fan falta i es transformen en inversions reals, en servicis, prevenció i qualitat de vida per a la ciutadania”, ha afegit.
En la mateixa línia s’ha manifestat Avelino Mascarell, que ha subratllat que “estes jornades de ‘La Dipu en ruta’ demostren que la Diputació útil no només treballa des dels despatxos, sinó des del territori”. El diputat ha remarcat que, durant la sessió, “hem convertit els tècnics provincials i municipals en un únic equip, aportant, escoltant i millorant les línies d’ajuda. D’esta manera, sorgixen les sinergies, ens aprofitem del coneixement comú i eliminem barreres administratives; i així, els qui guanyen són els pobles i la seua gent”.
Més de 1.400 actuacions de Bombers
En l’àmbit de la seguretat i la prevenció, el gerent del Consorci Provincial de Bombers, Marcial Díaz, s’ha informat del fet que l’entitat dependent de la Diputació va registrar en 2025 més de 1.400 actuacions al Camp de Morvedre, entre accidents de trànsit, sanejaments, incendis forestals i urbans, rescats i treballs de silvicultura preventiva.
En este aspecte, Mascarell ha assenyalat que “el Camp de Morvedre no només té un enorme potencial econòmic i social, sinó també un patrimoni natural singular que hem de protegir. La seua àmplia superfície forestal el convertix en un pulmó verd fonamental per a la província. Protegir les nostres muntanyes no és una opció, és una responsabilitat col·lectiva enfront del canvi climàtic i enfront de riscos cada vegada més intensos d’incendis forestals”.
En este sentit, el diputat ha recordat que, des del Consorci Provincial de Bombers i l’Àrea de Medi Ambient, “s’impulsa una gestió forestal activa, responsable i equilibrada, que aposta per l’aprofitament sostenible dels recursos i la valorització de la biomassa, generant economia local però sempre sota criteris tècnics rigorosos que garantisquen la regeneració de la muntanya i l’equilibri ecosistèmic”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els cines Yelmo lamenten “el malentés operatiu” i s’oferixen a atendre l’alumnat de l’IES Benicalap
- Dia de dol a Xàbia pels dos veïns morts en l’incendi en la finca del nucli de l’Arenal
- Detinguts a Castelló tres neonazis de Núcleo Nacional per delicte d’odi contra musulmans
- La Falla Ferroviària de Xàtiva aposta per un llibret solidari de 500 pàgines amb realitat augmentada
- Milers d’arxius danyats per la dana tornen rescatats a Aldaia: “Pensàvem que no els recuperaríem”
- L’alcaldia de Benifairó de les Valls canvia de mans
- Empadronaments fraudulents en la teua casa sense que ho sàpies
- Granotes i blanc-i-negres: una rivalitat d’esquerres i dretes; rics i pobres?