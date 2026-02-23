Així circulen els trens de Rodalies pel punt negre entre Alzira i Carcaixent
La velocitat s’ha reduït de nou al seu pas pel pont metàl·lic que creua el Xúquer en el límit dels dos termes municipals
Més ràpid que una tortuga, però més lent que un estruç. Així viatgen els trens de Rodalies pel punt negre entre Alzira i Carcaixent, a on la velocitat de circulació s’ha reduït fins als 10 km/h.
Els usuaris de les Rodalies valencianes s’han acostumat a conviure amb múltiples incidències i retards; ara han de fer-ho també amb la lenta circulació dels combois pel que es considera el principal punt negre de la xarxa ferroviària de la província. Este se situa en el pas pel pont metàl·lic que travessa el riu Xúquer, en el límit dels termes municipals d’Alzira i Carcaixent. Quan s’hi acosten, sembla que el temps es deté.
Com ja va informar Levante-EMV, des de dijous passat, 19 de febrer, esta és la velocitat màxima que l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha imposat als trens en eixe punt quilomètric de la via, com a mesura de precaució pels problemes que presenta el pont centenari.
Mentres que qualsevol comboi avança entre els 120 i 140 quilòmetres per hora, en este punt concret hi ha limitacions de velocitat des de fa més de trenta anys, i amb el pas del temps s’han tornat cada vegada més restrictives.
Reduccions
Durant aproximadament dos dècades, el límit de velocitat dels trens al seu pas pel pont de ferro es va fixar en 60 km/h. En els últims deu, els combois han circulat a 30 km/h, com han de fer-ho els vehicles en els nuclis urbans de les ciutats. No obstant això, ara ja no se superen els 10 km/h.
La reducció de velocitat afecta tant els trens de mercaderies com els trens de passatgers i provoca retards en els servicis. Encara que es tracte d’un tram de menys de mig quilòmetre, la desacceleració i la posterior recuperació del ritme inicial suposen alentir el trajecte uns minuts.
En tot este temps, Adif no ha solucionat el problema del pont, més enllà de posar-li pegats i anar reduint la velocitat com a mesura de precaució. Es dona, a més, la circumstància paradoxal que esta via de Rodalies discorre en paral·lel al pont de formigó construït en 2008, que alberga les vies d’alta velocitat entre València i la capital de la Costera. Estes vies continuen en pausa díhuit anys després, malgrat que executar el projecte va suposar un desemborsament de 800 milions d’euros.
