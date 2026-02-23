El ball com a reconstrucció: Dansa València farà tallers amb jóvens d’Aldaia i dones d’Alfafar
El festival de l’Institut Valencià de Cultura promou la inclusió i l’expressió artística amb tallers previs al festival: un a Aldaia per a jóvens de l’IES Carles Salvador i un altre a Alfafar per a dones del barri Parc Alcosa
S. G.
Dansa València, el festival de dansa i arts del moviment que organitza la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) que se celebrarà de l’11 al 19 d’abril, ha posat en marxa dos tallers per a jóvens d’Aldaia i veïnes d’Alfafar previs a la celebració del festival. L’objectiu és fomentar la inclusió i l’expressió artística entre col·lectius de municipis afectats per la dana.
Les propostes estan dirigides a jóvens de l’IES Carles Salvador d’Aldaia i a un grup de dones vinculades a la Koordinadora de Kolectivos del Parke, projecte comunitari nascut de les veïnes i veïns del barri Parc Alcosa d’Alfafar per a donar resposta a les problemàtiques socials.
“La mediació és una de les línies estratègiques de Dansa València, perquè entenem la dansa com una ferramenta de transformació social i de construcció de comunitat. Volem que el festival no només siga un espai d’exhibició, sinó també de participació activa, especialment amb aquells col·lectius que troben més barreres en l’accés a la cultura i amb més afany encara en els municipis que encara afronten les seqüeles de les inundacions del 29 d’octubre de 2024”, ha declarat la directora del festival, María José Mora.
Escoltar el cos en l’aula
El col·lectiu Dunatacá impartirà el taller de moviment “La dansa quotidiana” en el centre d’educació secundària d’Aldaia a un grup format per 14 jóvens de Batxillerat artístic i set amb necessitats educatives especials.
Les docents seran Andrea Torres i Mónika Vázquez. La proposta està directament relacionada amb les ferramentes de creació i investigació que utilitza el col·lectiu per a generar recursos coreogràfics i de composició.
A través de diverses pautes i rutines corporals, es crearan diferents situacions “per a generar un cos disponible, atent al que l’envolta i a les pròpies connexions internes i externes”, han explicat des de Dunatacá. La formació partirà d’allò més simple: un moviment aparentment insignificant del dia a dia adolescent pot convertir-se en un deixant profund de la dansa més contemporània.
“Ens interessa generar un espai d’atenció en el present, siga en l’aula o en la vida quotidiana, una escolta de les relacions humanes en estos temps envaïts per la sobresaturació d’informació i la multitasca”, ha assenyalat el col·lectiu, que aspira a oferir ferramentes en este curt període de temps que amplien la busca de moviment entre el grup participant.
Andrea Torres ha detallat, a més, la dimensió pedagògica de la iniciativa: “La dansa hauria d’estar disponible per a tots els cossos, dins o fora de l’escenari. Els centres educatius haurien de comptar, per prescripció, amb una assignatura de dansa i moviment per a totes les edats. Té múltiples beneficis, tant mentals com físics”.
El carrer balla a Parc Alcosa
A Alfafar, la iniciativa “El carrer balla a Parc Alcosa” convidarà un grup de dones a ballar i a cantar com a acció reivindicativa del dret a gaudir, sentir i construir col·lectivament. La ballarina i coreògrafa Eva Moreno generarà un espai d’acostament al flamenc obert a tot el veïnat amb ganes de divertir-se en comunitat.
L’enfocament del taller és oferir el flamenc de manera accessible i creativa en un barri que compta amb una forta tradició d’organització comunitària i de lluita pels drets dels i les més vulnerables a través de la creació, fa més de tres dècades, de la Koordinadora de Kolectivos del Parke.
La ballarina que ha dissenyat el taller és la directora de la companyia de flamenc i dansa espanyola contemporània Extremus Danza, especialitzada en propostes que utilitzen el ball per a reflexionar sobre situacions de la nostra actualitat, denunciant injustícies i tabús socials.
“Em fascina comprovar com es produïx la transformació de les persones que s’acosten per primera vegada al flamenc. A vegades es percep com una cosa inaccessible i, no obstant això, quan ho proven, al ser tan rítmic i orgànic, senten un empoderament molt positiu, un ‘jo puc’. Això em dona una satisfacció enorme”, ha afirmat la coreògrafa.
