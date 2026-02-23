Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crida 2026Felipe VIÁguila bicéfalaCrimen BenimàmetAño Nuevo Chino 2026Vivienda en ValenciaTherianFallas 2026: Fechas clave
instagramlinkedin

Benavites transformarà un espai en desús en Espai Jove

L’Ajuntament pretén condicionar tota una planta d’un edifici que mai va poder utilitzar per les filtracions d’aigua

Local projectat com a centre turístic

Local projectat com a centre turístic / Daniel Tortajada

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Benavites

L’Ajuntament de Benavites està impulsant un Espai Jove en un lloc al qual mai ha pogut donar ús: el primer pis de l’edifici projectat com a centre turístic, un lloc mal acabat que, ja quan es va tractar d’utilitzar fa uns anys, requeria una inversió d’entre 40.000 i 45.000 euros per a eliminar les goteres.

Ara, esta zona es pretén habilitar i convertir en un espai “lúdic i formatiu”. Per a això, preveu la inclusió de l’obra en el Pla d’inversions de la Diputació i ha sol·licitat també un projecte europeu que puga cobrir els gastos d’equipament.

“Volem fer una instal·lació que resulte atractiva per als jóvens d’entre 14 i 18 anys, perquè tenim oferta per a la infància i per als majors, però ens queda pendent eixa franja”, explica l’alcalde, Carlos Gil. “La idea és fer un espai a on hi haja coses que els agraden, com ara pantalles, a on puguen accedir lliurement (portant-se bé, per descomptat), i tinguen també ací a la seua disposició la biblioteca; que es traslladaria des de l’ajuntament a este lloc”.

Només en l’adequació s’ha estimat un gasto d’uns 65.000 euros que permetran impermeabilitzar el sostre i canviar el sòl, de manera que es puguen esborrar les petjades deixades per l’aigua.

Noticias relacionadas

Los operarios, en plenos trabajos.

Els operaris, en plens treballs / Daniel Tortajada

Camí

Este projecte se suma a uns altres que ha dut a terme recentment el consistori, com l’adequació del camí que va cap a Almenara; un vial molt transitat a on s’ha volgut millorar la seguretat viària amb la realització d’una xicoteta illeta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents