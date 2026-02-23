Immobiliari
La forta demanda d’universitaris internacionals dispara la inversió en residències
Els fons tenen com a opció prioritària València, per davant de Madrid i Barcelona, per l’arribada d’estudiants amb alt poder adquisitiu
La forta demanda d’universitaris internacionals ha disparat la inversió en residències d’estudiants a València. Els fons tenen en el punt de mira el Cap i Casal per davant de Madrid i Barcelona per l’arribada d’estudiants amb alt poder adquisitiu. La consultora immobiliària JLL subratlla que “els inversors més significatius assenyalen València” com la seua destinació predilecta.
El sector de les residències d’estudiants, després d’un any d’inversió rècord en 2025 a Espanya amb 1.700 milions d’euros d’inversió, continua en el punt de mira dels fons. El 87 % dels grans inversors preveu mantindre o augmentar el capital que destinarà al segment, d’acord amb una enquesta elaborada per la consultora immobiliària. El 79 % dels entrevistats es mostren interessats a invertir en el Cap i Casal en els pròxims dos anys. València compta ja amb un estoc d’uns 6.000 llits, als quals, en els pròxims dos cursos, se n’incorporaran quasi 3.500 addicionals, fins a les 9.500 places.
El podi de ciutats en el radar dels inversors es completa amb Madrid, a on també un 79 % dels inversors vol invertir, i Barcelona, amb un 63 %. Altres ciutats espanyoles en l’objectiu d’estos inversors són Màlaga (63 %) i Bilbao (42 %).
Servicis complementaris
Les residències d’estudiants a València estan guanyant terreny per l’escalada del cost del lloguer i pels servicis complementaris que oferixen. Estos servicis inclouen menjador, bugaderia, neteja, seguretat, àrees d’estudi, gimnàs i espais d’oci. Les habitacions d’estudiants no s’han esgotat enguany i ja valen de mitjana més de quatre-cents euros al mes. Els fons han vist una finestra d’oportunitat i s’han llançat a invertir en nous projectes de residències per l’augment d’universitaris que experimenta el Cap i Casal i per la crisi de la vivenda.
En el cas del Cap i Casal, els operadors consideren especialment interessant el nínxol de les residències d’estudiants per l’escassa oferta i perquè el nombre d’universitaris creix al ritme d’un 3 % a l’any per l’arribada d’alumnes estrangers. La taxa de provisió de llits (nombre de places en relació amb el d’estudiants) és del 6 %, per davall del 8 % de Madrid i Barcelona i molt per darrere del 14 % de la mitjana europea.
València té una demanda de 41.153 llits per a estudiants universitaris enfront de l’oferta actual de places en residències de només 6.000. Per damunt està Madrid, amb un total de 107.336 estudiants, i Barcelona, amb 62.061, encara que la seua oferta de places és major. A més, el nombre d’estudiants del programa Erasmus ha augmentat un 10 % des de 2019.
Universitats
El Cap i Casal compta amb huit universitats i centres d’educació superior de reconegut prestigi en els quals hi ha matriculats 105.000 alumnes. Segons coincidixen els promotors immobiliaris, l’oferta universitària, sumada a la climatologia i a la qualitat de vida, han convertit la ciutat en una de les més atractives d’Espanya per als estudiants nacionals i també per als més de 17.000 estrangers que s’instal·len cada any per a cursar Erasmus, màsters i altres estudis universitaris.
Procedència
Segons xifres del gestor de residències Resa, quant a procedències nacionals destaquen els estudiants d’Alacant (18 %), illes Balears (8 %), Albacete (6 %) i Múrcia (6 %). Sobre el total d’estudiants internacionals, al capdavant es posiciona els Estats Units (14 %), seguit d’Itàlia (12 %), França (6 %), Alemanya (4 %) i Mèxic (3 %).
El principal inversor és el fons de Països Baixos PGGM, que fa dos anys va comprar al gegant espanyol de residències d’estudiants Resa, per 900 milions d’euros, una cartera de 42 residències i més d’11.500 llits. Resa té a València i Alboraia tres residències, inclòs un immoble a la Patacona amb 440 habitacions.
Nido Living
Nido Living, plataforma de gestió de residències d’estudiants propietat del Fons de Pensions del Canadà (CPPIB), va firmar, el juny de 2025, la compra de la cartera ibèrica d’allotjament Livensa Living, propietat del fons Brookfield Asset Management, en una transacció valorada en 1.200 milions d’euros. L’operació inclou l’adquisició de dos residències d’estudiants de València amb 654 habitacions. Les dos residències són Livensa Living Studio Marina Real (situada en el Cabanyal) i Livensa Studio Valencia Vivers. CPPIB és el principal fons estatal de pensions del Canadà.
El fons d’inversió estatunidenc Hines invertix uns huitanta milions a València en la construcció d’una residència d’estudiants al costat de la Politècnica i el campus de Tarongers. El complex comptarà amb 650 llits i obrirà en el curs 27-28. La companyia considera el Cap i Casal un mercat estratègic per l’escassetat d’habitacions per a estudiants i manté el focus posat a la recerca de noves oportunitats.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Falla Ferroviària de Xàtiva aposta per un llibret solidari de 500 pàgines amb realitat augmentada
- Milers d’arxius danyats per la dana tornen rescatats a Aldaia: “Pensàvem que no els recuperaríem”
- Quants estalvis són necessaris per a comprar un pis a València?
- Empadronaments fraudulents en la teua casa sense que ho sàpies
- Mazón s’absenta de la primera sessió de control de Llorca
- Estabilitzat l’incendi amb diversos focus entre Beniatjar i la Pobla del Duc
- Porta gran a les “arts menors”: l’IVAM dignifica els oficis artesans en “A mig foc”
- Els cines Yelmo lamenten “el malentés operatiu” i s’oferixen a atendre l’alumnat de l’IES Benicalap