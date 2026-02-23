El tendal de la plaça de la Mare de Déu ja és història
L’Ajuntament ultima el desmuntatge d’un tendal que ha estat plegat durant dècades en la façana de la Basílica
Els veïns de l’edifici en el qual havia d’ancorar-se van acudir als tribunals i van retardar cinc anys el seu funcionament
La plaça de la Mare de Déu acaba de dir adeu al tendal de la Basílica després que haja romàs durant dècades plegat en la teulada del santuari. Els treballs s’han estat preparant durant dies per a despenjar l’estructura i que esta quede neta quan comencen les Falles de 2026, ja imminents.
Cal remuntar-se a l’any 2011, moment en el qual es va firmar un conveni entre el llavors Govern de Rita Barberá i la Fundació per a la Restauració de la Basílica amb l’objectiu de col·locar un tendal sobre la Basílica que poguera desplegar-se fins als edificis de davant i donara ombra als actes habituals de la plaça, com l’Ofrena o el Besamans.
Però encara que un any després ja s’havia ancorat sobre la coberta de la Basílica, el tendal mai va arribar a desplegar-se. Els veïns de l’edifici a on havien de col·locar-se els ancoratges van acudir als tribunals i quan, cinc anys després, se li va donar el vistiplau, el seu estat ja no era l’òptim per a la funció encarregada.
Ha sigut ara, coincidint amb la reforma de la coberta de la Basílica, quan l’empresa encarregada d’esta ha donat la veu d’alerta. Amb el tendal allí no és possible dur a terme els treballs i, a més, s’ha constatat amb els servicis municipals que els ancoratges són també part del problema per les filtracions que produïxen, segons l’estudi firmat pel doctor arquitecte Javier Benlloch, de data 4 de juliol de 2025.
Acord amb la Basílica
Cal recordar que, el juliol de 2011, l’Ajuntament de València va subscriure un acord amb la Fundació per a la Restauració de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, amb l’objectiu de regular i finançar l’execució de les obres de reposició del tendal de cobriment de la plaça de la Mare de Déu, de manera coordinada amb els treballs de restauració del monument.
Este conveni reconeixia la propietat del tendal per part de l’Ajuntament i la servitud d’ús, obtinguda per prescripció adquisitiva, dels suports mitjançant plaques d’ancoratge sobre la façana de l’edifici del número 4 de la plaça de la Mare de Déu, situat enfront del monument religiós. El conveni es va anar prorrogant successivament amb la inclusió de diverses addendes al text. Després de l’extinció de la citada fundació, ha sigut la Reial Basílica la que s’ha encarregat de les gestions com a propietària del sacre immoble.
El 22 de gener de 2025, representants de la Basílica van sol·licitar la inspecció municipal del tendal, per a constatar la seua interferència amb els treballs de reparació de la volada de la coberta. Un informe del Servici Municipal de Projectes Urbans, firmat el 9 de juliol de 2025, va confirmar la necessitat de la retirada de l’envelat i els seus elements d’ancoratge i cables, “amb la finalitat d’escometre els treballs de reparació de la cornisa de la coberta de la Basílica de la Mare de Déu amb la seguretat que es requerix; així mateix, es considera aconsellable la seua retirada amb la finalitat d’evitar danys estructurals causats per sobrecàrregues i filtracions que l’envelat i els seus elements d’ancoratge puguen causar en l’interior de l’immoble”.
Un bé d’interés cultural
La Reial Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats de València té condició de bé d’interés cultural (BIC) amb la categoria de monument, declarat mitjançant el Reial decret 1753/1981, de 5 de juny, per la qual cosa és d’interés general preservar en condicions adequades este bé del patrimoni valencià i evitar els danys que les filtracions puguen causar en elements de l’interior de la Basílica i possibles patologies en l’estructura i tancaments del monument.
