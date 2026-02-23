Utiel es prepara davant de futures inundacions amb un simulacre operatiu
L’Ajuntament d’Utiel, amb l’alcalde Ricardo Gabaldón al capdavant, va dur a terme un simulacre per a estar preparats davant de futures emergències com el 29-O, repassant el protocol operatiu i els punts crítics del municipi
Els municipis afectats per la dana del 29 d’octubre de 2024 s’entrenen per a estar millor preparats davant de possibles noves situacions d’emergència. Si el passat 18 de febrer, Catarroja va ser la primera localitat a dur a terme un simulacre davant d’inundacions, l’Ajuntament d’Utiel el va fer el divendres 20 de febrer.
L’alcalde d’Utiel, Ricardo Gabaldón; el regidor de Seguretat Ciutadana i Emergències, Juan Ortolá; l’inspector en cap de la Policia Local, Juan Miguel Junquero, i tècnics municipals es van reunir amb el coordinador de l’empresa elaboradora de plans municipals (Planisol) per a posar en pràctica un simulacre operatiu en situacions de risc d’inundacions.
Guies d’actuació i punts crítics
Durant este simulacre es va repassar el protocol operatiu del Pla d’actuació municipal davant d’inundacions, les intervencions del Centre de Coordinació Operativa Municipal (Cecopal), la guia d’actuació de cada un dels agents implicats i els punts crítics marcats en el municipi per a intervindre davant de situacions d’emergència.
L’alcalde d’Utiel, Ricardo Gabaldón, va destacar que “és fonamental comptar amb un protocol actualitzat que servisca de guia per a coordinar amb celeritat les intervencions municipals en cas d’emergències”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Falla Ferroviària de Xàtiva aposta per un llibret solidari de 500 pàgines amb realitat augmentada
- Milers d’arxius danyats per la dana tornen rescatats a Aldaia: “Pensàvem que no els recuperaríem”
- Quants estalvis són necessaris per a comprar un pis a València?
- Empadronaments fraudulents en la teua casa sense que ho sàpies
- Mazón s’absenta de la primera sessió de control de Llorca
- Estabilitzat l’incendi amb diversos focus entre Beniatjar i la Pobla del Duc
- Porta gran a les “arts menors”: l’IVAM dignifica els oficis artesans en “A mig foc”
- Els cines Yelmo lamenten “el malentés operatiu” i s’oferixen a atendre l’alumnat de l’IES Benicalap