Utiel es prepara davant de futures inundacions amb un simulacre operatiu

L’Ajuntament d’Utiel, amb l’alcalde Ricardo Gabaldón al capdavant, va dur a terme un simulacre per a estar preparats davant de futures emergències com el 29-O, repassant el protocol operatiu i els punts crítics del municipi

Simulacre del Pla d’actuació municipal davant d’inundacions en l’ajuntament d’Utiel

Simulacre del Pla d’actuació municipal davant d’inundacions en l’ajuntament d’Utiel / Ajuntament d’Utiel

Sara García

Sara García

Utiel

Els municipis afectats per la dana del 29 d’octubre de 2024 s’entrenen per a estar millor preparats davant de possibles noves situacions d’emergència. Si el passat 18 de febrer, Catarroja va ser la primera localitat a dur a terme un simulacre davant d’inundacions, l’Ajuntament d’Utiel el va fer el divendres 20 de febrer.

L’alcalde d’Utiel, Ricardo Gabaldón; el regidor de Seguretat Ciutadana i Emergències, Juan Ortolá; l’inspector en cap de la Policia Local, Juan Miguel Junquero, i tècnics municipals es van reunir amb el coordinador de l’empresa elaboradora de plans municipals (Planisol) per a posar en pràctica un simulacre operatiu en situacions de risc d’inundacions.

Guies d’actuació i punts crítics

Durant este simulacre es va repassar el protocol operatiu del Pla d’actuació municipal davant d’inundacions, les intervencions del Centre de Coordinació Operativa Municipal (Cecopal), la guia d’actuació de cada un dels agents implicats i els punts crítics marcats en el municipi per a intervindre davant de situacions d’emergència.

Noticias relacionadas

Tareas de limpieza en las calles de Utiel.

Tasques de neteja en els carrers d’Utiel / Íñigo Roy

L’alcalde d’Utiel, Ricardo Gabaldón, va destacar que “és fonamental comptar amb un protocol actualitzat que servisca de guia per a coordinar amb celeritat les intervencions municipals en cas d’emergències”.

