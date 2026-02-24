Precarietat
El 34 % dels xiquets valencians està en risc de pobresa i exclusió social
Així ho indica l’Enquesta de condicions de vida de la Generalitat, que indica, a més, que el 18 % de les llars té dificultats per a arribar a final de mes
El 34 % dels xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana està en risc de pobresa i exclusió social. És a dir, que més de tres de cada deu criatures viuen en unes condicions materials precàries i insuficients. És un dels resultats de l’Enquesta de condicions de vida que cada any publica la Generalitat. En el document, penjat en la pàgina web del Portal estadístic del Govern valencià, es donen, així mateix, algunes altres dades que expliquen com el risc de pobresa no afecta només les persones sense ocupació o amb dificultats d’accés a la vivenda: de fet, el 18 % de les llars de la Comunitat Valenciana té dificultats per a arribar a final de mes.
En este informe s’inclouen les dades relatives a 2025, l’any passat, quan la taxa AROPE de risc de pobresa o exclusió social es va situar en el 25,8 % a la Comunitat Valenciana. És a dir, que l’any passat, 25 de cada 100 valencians complien almenys una de les condicions següents: els seus ingressos són inferiors al 60 % de la mitjana d’ingressos estatal, no pot permetre’s uns certs béns o activitats de consum bàsiques (pagar imprevistos, calefacció, alimentació adequada, etc.) o treballen molt poc al llarg de l’any, la qual cosa dificulta tindre ingressos estables.
És una xifra alarmant, encara que és encara pitjor en el conjunt d’Espanya: el 26,2 % dels espanyols està en risc de pobresa i exclusió. A més, en el cas valencià, la xifra de les persones amb baixos ingressos, poca intensitat d’ocupació o que no pot permetre’s coses bàsiques s’ha reduït 0,4 punts respecte a l’any anterior.
Dones i xiquets, els més perjudicats
Hi ha, com en tantes altres coses, un biaix de gènere. El percentatge d’hòmens afectats pel risc de pobresa és del 24,6 %, però eixa taxa augmenta poc més de dos punts en el cas de les dones, en les quals ascendix al 26,9 %.
Per edats, els menors de 0 a 15 anys són el grup més vulnerable, amb un 34,5 % en el total (37,6 % en xiquetes enfront de 31,6 % en xiquets), la qual cosa indica que la infància està més exposada que els adults a la precarietat. És a dir, que la pobresa i l’exclusió social continuen tenint rostre infantil, encara que també femení. La bretxa de gènere és constant: en tots els trams d’edat, les dones presenten taxes més altes que els hòmens.
Entre els 30 i 64 anys, el risc es manté estable, i afecta aproximadament un de cada quatre adults. Només a partir dels 65 anys s’observa un descens clar, fins al 18,5 %, de la taxa de pobresa i exclusió social, amb la qual cosa les persones majors es perfilen com el grup relativament més protegit.
També els nivells d’estudis afecten la taxa de risc d’exclusió social. En concret, com més nivell d’estudis, menys rissc de pobresa s’observa. En el cas d’educació superior, la taxa de risc de pobresa és del 12,0 %, mentres que per a l’educació primària arriba al 21,8 %.
La renda mitjana no arriba al salari mínim
Una altra de les dades que es presenta en l’informe és que el 36,6 % de les llars no té capacitat per a afrontar gastos imprevistos. No és d’estranyar, tenint en compte que, també segons l’enquesta, la renda mitjana dels valencians no arriba al salari mínim interprofessional. En concret, l’SMI se situa en 17.094 euros bruts anuals (en 14 pagues de 1.221 euros bruts cada una, mentres que la renda mitjana per persona segons l’enquesta és de 14.017 euros. Una descompensació gran, però menys que la de l’any anterior, quan la renda mitjana per valencià va ser un 4,8 % inferior.
D’altra banda, el 33,3 % de les llars de la Comunitat Valenciana no pot permetre’s anar-se’n de vacacions fora de casa almenys una setmana a l’any en 2025, encara que eixa taxa està 3,3 punts per davall de l’any anterior.
Però anar-se’n de vacacions ni tan sols entra en els plans de les famílies que no poden fer front als gastos habituals de la seua vida quotidiana. En 2025, el 17,9 % de les llars va manifestar arribar a final de mes amb dificultat o molta dificultat, 2,5 punts menys que l’any anterior. En són alguns menys que en el conjunt d’Espanya, a on el percentatge és del 20,3 %.
Eixos són els que tenen dificultats severes per a pagar els gastos ordinaris en temps i forma, però hi ha altres llars que tenen una certa dificultat a arribar a final de mes: comptant-les a estes, el total de llars de la Comunitat Valenciana que troba dificultats per a arribar a final de mes creix fins al 43,1 %. Un percentatge de nou lleugerament inferior que en el conjunt d’Espanya, a on ascendix al 44,2 % de les llars.
