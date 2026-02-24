Almiserà reprendrà la urbanització Monte Vernissa després de 50 anys de paràlisi
L’Ajuntament, amb el suport dels veïns, promou un pla per a reordenar este sector pendent de voreres, enllumenat i clavegueram
L’Ajuntament d’Almiserà impulsa un ambiciós projecte per a acabar la urbanització Monte Vernissa, situada en la part alta del poble, amb unes 40 vivendes disseminades, la majoria xalets, que manquen encara dels servicis essencials.
Es tracta d’un sector que es va promoure fa 50 anys, en temps del franquisme, sense unes lleis urbanístiques garantistes ni, per descomptat, que pensaren en el medi ambient. Continuen faltant voreres, moltes són de terra, enllumenat públic i un clavegueram connectat a la xarxa general de sanejament. Els veïns estan conformes amb assumir part dels costos. Fa vint anys va haver-hi un intent similar, però no va prosperar.
Amb l’entrada en vigor del nou PGOU (Pla general d’ordenació urbana) d’Almiserà, fa cinc anys, estos terrenys es van qualificar, per fi, de sòl urbà, però fins ara no hi ha hagut actuacions de rellevància, almenys com les que es plantegen ara.
L’alcalde, Pau Canet, explica que, abans que acabe la legislatura, espera tindre, almenys, la redacció del projecte, estudi que sufragarà l’Ajuntament. També s’escometran algunes actuacions urgents, com la reparació del principal camí d’accés, amb un asfalt que ja acumula molts pegats.
L’Ajuntament ha celebrat dos reunions presencials amb els veïns i recentment s’ha iniciat un procés de participació pública per a tots els veïns d’Almiserà, encara que especialment dirigit als residents, mitjançant una enquesta que es pot omplir en un formulari web, i en què es poden aportar idees.
Es tracta d’una urbanització semiconsolidada. Totes les cases tenen llum i aigua i també hi ha servici d’arreplega del fem, però falten fanals i voreres, ja que la majoria són de terra. Les vivendes compten amb fosses sèptiques o depuradores, però moltes no estan donades d’alta davant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, un extrem que ara es vol regularitzar. El consistori també costejarà un camí que actue com a via d’evacuació en cas d’emergència.
El sector no té una associació de veïns, però últimament, arran d’este anunci de l’Ajuntament, s’estan organitzant. Natalia Cháfer, que es definix com “una veïna més”, ha actuat com a interlocutora davant de l’Ajuntament.
Cháfer assenyala que la majoria dels residents “som gent treballadora, és una urbanització de classes mitjanes” i veu amb bons ulls esta operació. Però també vol matisar una cosa, i és que “durant 50 anys hem estat pagant IBI i no se’ns havia tingut en consideració”. Comenta que hi ha interés per construir en les parcel·les que continuen lliures.
Construir el clavegueram no serà barat, per la situació orogràfica tan complicada. Quant als fanals, es descarta enterrar el cablejat, pel seu preu, i tampoc pot ser aeri, perquè és una zona d’interfície urbana i forestal, així que una opció seria alimentar-los amb plaques solars. Encara és prompte per a tindre un pressupost o per a avaluar quant costaran als veïns les quotes.
Però, ara com ara, el que sí que s’ha aprovat, en l’últim ple municipal, ha sigut canviar els noms del carrer i renumerar-lo, ja que estava donant molts problemes als servicis d’Emergències i a Correus. Ara es diu urbanització Vernissa, a seques. A més, el carrer Monte Vernissa, que voreja el sector, rep ara dos noms: carrer de l’Assut i carrer de la Serreta de Pere.
Els veïns expliquen que han tingut casos d’ambulàncies que no s’aclarien a quina direcció acudir, i no volen tornar a passar per esta experiència davant d’una urgència vital.
Esta urbanització també és coneguda com la Serreta, com la de Ròtova, però és un nom que no consta en cap document oficial. Per dins d’esta també passen molts senderistes, ja que està a mig camí en la ruta cap al castell de Vilella.
