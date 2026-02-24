Els valencians Pablo Arévalo i Pau Cutanda guanyen el IV Concurs de Música Antiga Before Beethoven Emergents
El duo guanyador gravarà el seu primer àlbum professional amb La Tendresa Records, a més d’oferir diversos concerts
Els valencians Pablo Arévalo i Pau Cutanda s’han proclamat guanyadors de la quarta edició del Concurs de Música Antiga Before Beethoven Emergents que promou la soprano valenciana Èlia Casanova amb l’objectiu de donar oportunitats als jóvens intèrprets i formacions musicals de música antiga i facilitar-los la seua incorporació a l’àmbit professional.
La final, celebrada en la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència de València, també ha comptat amb la participació de l’ensemble La Trifora. Les dos formacions han sigut avaluades per un jurat integrat per la cantant Èlia Casanova, David Antich (concertista i professor de flauta dolça) i Mónica de Quesada (membre del Patronat de Les Arts), que han destacat l’alt nivell mostrat pels dos finalistes.
El duo de violí i violoncel ha presentat un programa integrat per sonates per a violí i baix de José Herrando titulat “Temps de primavera”, amb el qual reivindiquen este compositor d’origen valencià que prompte es va traslladar a Madrid, i que és una figura tan enigmàtica com clau en el desenrotllament de la música instrumental del Barroc en el territori hispànic.
El premi permetrà als guanyadors gravar el seu primer disc professional amb La Tendresa Records, així com oferir un concert en la VI edició del Festival Before Beethoven Fest, i un altre en el Cicle de Música de Cambra Vicent Garcés de Faura, a més de gaudir d’un compte PRO en Redmusix.com durant un any.
D’altra banda, la Fundació Cultural CdM i l’associació La Serranía Música y Cultura patrocinaran sengles concerts a celebrar a la Comunitat Valenciana a un dels grups participants en el concurs, encara per determinar.
Després de la quarta edició d’este concurs, Èlia Casanova es mostra molt satisfeta “per l’acolliment que el concurs està tenint en l’àmbit de la música antiga, així com pel nivell de tots els grups i intèrprets que hi participen, la qual cosa posa en relleu que era necessari crear una iniciativa d’esta classe que facilite als músics que comencen els seus primers passos en la seua carrera professional. La nostra idea és continuar potenciant este concurs, a més del nostre festival i el nostre projecte pedagògic”.
La iniciativa, que organitza el segell discogràfic La Tendresa Records, la plataforma web Redmusix.com i l’associació Orienta ONL, compta amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura, l’Ajuntament de València, l’Ajuntament de Faura, el Centre Cultural La Beneficència, la Fundació Cultural Musical CdM, CISMA.ART, la Confraria de Santa Llúcia, l’associació La Serranía Música y Cultura, la periodista cultural Cristina Quilez i Bodegas Chozas-Carrascal.
Sobre els guanyadors
Pablo Arévalo Pérez (violí) inicia precoçment els seus estudis musicals i cursa els estudis superiors en ESMAR (València). En 2025 finalitza el grau d’Interpretació en l’especialitat de Violí, amb matrícula d’honor en la presentació del seu treball final de grau, ‘Guia pràctica per a la interpretació del tango amb el violí’. Amplia la seua formació assistint a diferents festivals i masterclass de reconeguts intèrprets i participa en cursos de formació a tot Europa.
Durant el curs actual, formalitza els seus estudis en Violí Barroc en el Reial Conservatori Superior de Música de Madrid, al costat dels professors Elvira Martínez i Sergio Suárez.
És membre i habitual concertino en diverses orquestres jóvens del panorama regional valencià. En l’àmbit professional, ha col·laborat amb l’Orquestra de València i col·labora de manera habitual amb l’Orquestra Simfònica de Castelló o l’Orquestra de Cambra de Mallorca, entre altres agrupacions.
Així mateix, col·labora amb algunes de les agrupacions valencianes especialitzades en la interpretació de la música antiga més destacades com Capella de Ministrers, Música Trobada, Harmonia del Parnàs o Mediterrània Consort.
És cofundador i codirector de la Camerata La Stravaganza, ensemble de cordes format per jóvens intèrprets de la Comunitat Valenciana.
Pau Cutanda Suñén (cello) va estudiar en el Conservatori Josep Iturbi de València, amb Elena Solanes, i és membre de la Camerata La Stravaganza des que es va fundar. Ha sigut membre de la Concertgebouw Young d’Amsterdam (2023); ha treballat amb Andrés Orozco Estrada i ha tocat amb María Dueñas, i és membre habitual de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València des de 2021, de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana des de 2023 i de la Jove Orquestra de Federacions Musicals des de 2025.
També va formar part del projecte ESMAR YouthOrchestra el 2020. És guanyador de diversos premis i en 2021 va rebre la menció d’honor en la categoria de violoncel del Concurs Internacional Gustav Mahler Prize i el tercer premi en el XXIII Concurs de Violoncel Luthiers Clar.
Ha participat, com a músic, en l’Orquestra Filharmònica de València i en l’Orquestra Filharmònica de la Comunitat Valenciana, a on ha treballat amb Gustavo Dudamel.
En 2025 va ser solista amb la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i amb la Jove Orquestra de Federacions Musicals, al costat de Carla Sauri Lerma. L’octubre de 2025 va tocar com a solista en el Palau de la Música de València i el gener de 2026 ho va fer en el Palau de les Arts de València al costat de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adeu als autors balears i catalans en l’assignatura de Valencià en Batxillerat: Educació confirma el veto
- La Falla Ferroviària de Xàtiva aposta per un llibret solidari de 500 pàgines amb realitat augmentada
- Quants estalvis són necessaris per a comprar un pis a València?
- Empadronaments fraudulents en la teua casa sense que ho sàpies
- Les xarangues van provocar un problema d’orde públic en la primera mascletà
- Mazón s’absenta de la primera sessió de control de Llorca
- Estabilitzat l’incendi amb diversos focus entre Beniatjar i la Pobla del Duc
- Les xarxes socials de Sagunt, al Síndic de Greuges